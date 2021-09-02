翁精敏：直接收生计划不利体育人才培养 订户 来自 / 联合早报 文 / 翁精敏 发布 / 2021年9月2日 5:00 AM 作者认为，即使是来自英华书院（其中一所DSA名校）的奥运金牌泳将约瑟林，也是因为自小就有参加奥运的梦想，加上父母愿意斥巨资让他出国受训，才有今日的成果。但在我国家长及学校还存有“怕输”的功利心理的情况下，新加坡很难再产生另一位约瑟林。（法新社） 字体大小: 小 中 大 四年一度的奥林匹克运动会虽遇疫情肆虐，紧张精彩的赛事还是让人暂时忘却冠病所带来的消极感。我国奥运健儿表现不俗，虽败犹荣。然而，从乒乓和游泳我们的强项所经历的挫折，或许可以让我们检讨一下我国这些年来在培育世界级运动员所作的努力。首先，在这两项运动似乎有青黄不接、后继无人的现象。乒乓女将冯天微竟然一连打了四届奥运！我国史上唯一的奥运金牌得主约瑟林理当急流勇退，却因没有其他更佳选手接替他而必须再次上阵；结果败下阵来。即使他要东山再起，也无法在本地找到可以互相切磋砥砺的竞争对手。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地体育人才 田径运动 直接收生计划 教育课题 黄献华：阿富汗撤军 打击美国信誉 谢乐天：印度对美国重要性日增