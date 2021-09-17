祁冬涛：大陆城市居民如何看武统？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 祁冬涛 发布 / 2021年9月17日 5:15 AM 作者指，中国大陆民间，尤其是网民，显得对台湾越来越失去耐心，要求尽快武统台湾的声浪此起彼伏，与大陆的各种军演呼应。（路透社） 字体大小: 小 中 大 自2016年蔡英文上台以来，尤其是自去年她连任以来，两岸关系越来越紧张。美国从特朗普到拜登政府对台北的支持力度越来越大，更是让北京不得不逐步升高反制手段，最明显的就是通过增加军事演习的频率、强度和地点，向美台合作发出警告。虽然军事因素在中美台三角关系中扮演的角色越来越强，北京在公开场合仍然宣布坚持传统的和平统一政策，但也一如既往地强调绝不会放弃在某些情况下，以非和平手段解决台湾问题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武统台湾 中国弱势群体 台海军事冲突 两岸课题 于时语：欧美人口结构变化趋势 卓南生：日本“过渡首相”走后谁来“过渡”