祁冬涛：大陆城市居民如何看武统？

自2016年蔡英文上台以来，尤其是自去年她连任以来，两岸关系越来越紧张。美国从特朗普到拜登政府对台北的支持力度越来越大，更是让北京不得不逐步升高反制手段，最明显的就是通过增加军事演习的频率、强度和地点，向美台合作发出警告。

虽然军事因素在中美台三角关系中扮演的角色越来越强，北京在公开场合仍然宣布坚持传统的和平统一政策，但也一如既往地强调绝不会放弃在某些情况下，以非和平手段解决台湾问题。