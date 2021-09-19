严孟达：“外来干预”非杯弓蛇影 订户 来自 / 联合早报 文 / 严孟达 发布 / 2021年9月19日 5:00 AM 新加坡是个公开的社会，开放是生存发展之道，看紧门户窗口则是必须不断加强的防身术。（档案照） 字体大小: 小 中 大 “冰冻三尺非一日之寒”，许多不利国家稳定与国土安全的趋势发展，必有其早已埋下的种子。9月13日，我国国会提出《防止外来干预（对应措施）法案》一读，并同时透露，行之已久的《煽动法令》将会废除。这一立一废，标志着新时代下，新加坡因应社会稳定与国家安全新策略的隆重登场。英国殖民老祖宗留下的《煽动法令》，自1938年生效，像是一把尚方宝剑，令人生畏。但自我国建国以来超过半世纪时间，政府只亮剑六次，是政府慎之又慎，尽量避免援用此法，抑或政府执政效率高，社会稳定，使这项法令发挥“定海神针”的作用？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 防止外来干预（对应措施）法案 漫步 蓝云舟：英雄也不问去处 陈迎竹：病毒缴械前 壕沟里多待一会