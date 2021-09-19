严孟达：“外来干预”非杯弓蛇影

“冰冻三尺非一日之寒”，许多不利国家稳定与国土安全的趋势发展，必有其早已埋下的种子。

9月13日，我国国会提出《防止外来干预（对应措施）法案》一读，并同时透露，行之已久的《煽动法令》将会废除。这一立一废，标志着新时代下，新加坡因应社会稳定与国家安全新策略的隆重登场。

英国殖民老祖宗留下的《煽动法令》，自1938年生效，像是一把尚方宝剑，令人生畏。但自我国建国以来超过半世纪时间，政府只亮剑六次，是政府慎之又慎，尽量避免援用此法，抑或政府执政效率高，社会稳定，使这项法令发挥“定海神针”的作用？