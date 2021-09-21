黄达天：从耶鲁囯大停办看海外办校与留学问题 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄达天 发布 / 2021年9月21日 5:01 AM 耶鲁—国大学院的关闭让外资办校，出国留学投资回报等话题再受关注。（海峡时报档案照） 字体大小: 小 中 大 耶鲁—国大学院明年起停止招生，2025年停办。今年8月入学的学生将是最后一届毕业生。往后国大博学计划（University Scholars Programme）会重新整合，成立新学院取而代之。消息传来令许多人感到错愕惋惜。据说连学院校长陈大荣教授也被蒙在鼓里。耶鲁—国大学院是新加坡第一所文理学院，也是耶鲁建校300余年来首个在亚洲以耶鲁命名的学校。2022年泰晤士全球大学排行榜耶鲁名列第九、囯大名列21。名次有别，校风各异，都是培育英才的名校。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 耶鲁囯大 海外留学 外国专才 时事透视 邓清波：中国对阿富汗的期待能实现吗？ 埃里克·波斯纳：美国回归现实主义