黄达天：从耶鲁囯大停办看海外办校与留学问题

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来自 / 联合早报

文 /
黄达天

发布 / 2021年9月21日 5:01 AM

耶鲁—国大学院的关闭让外资办校，出国留学投资回报等话题再受关注。（海峡时报档案照）
耶鲁—国大学院的关闭让外资办校，出国留学投资回报等话题再受关注。（海峡时报档案照）

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耶鲁—国大学院明年起停止招生，2025年停办。今年8月入学的学生将是最后一届毕业生。往后国大博学计划（University Scholars Programme）会重新整合，成立新学院取而代之。消息传来令许多人感到错愕惋惜。据说连学院校长陈大荣教授也被蒙在鼓里。

耶鲁—国大学院是新加坡第一所文理学院，也是耶鲁建校300余年来首个在亚洲以耶鲁命名的学校。2022年泰晤士全球大学排行榜耶鲁名列第九、囯大名列21。名次有别，校风各异，都是培育英才的名校。

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