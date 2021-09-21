黄达天：从耶鲁囯大停办看海外办校与留学问题

耶鲁—国大学院明年起停止招生，2025年停办。今年8月入学的学生将是最后一届毕业生。往后国大博学计划（University Scholars Programme）会重新整合，成立新学院取而代之。消息传来令许多人感到错愕惋惜。据说连学院校长陈大荣教授也被蒙在鼓里。

耶鲁—国大学院是新加坡第一所文理学院，也是耶鲁建校300余年来首个在亚洲以耶鲁命名的学校。2022年泰晤士全球大学排行榜耶鲁名列第九、囯大名列21。名次有别，校风各异，都是培育英才的名校。