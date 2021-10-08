洛罗·奥尔塔（Loro Horta）：AUKUS与中国的核威慑力量建设

2021年8月27日，负责监管核武库的美国战略司令部副司令、空军中将布西耶（Thomas Bussiere）说，中国正在成为比俄罗斯更大的核威胁。据几名美国官员称，中国核武库的扩张和现代化并不旨在威慑。

中国的核政策真的从最低限度的威慑力量，转变为进攻性核力量了吗？对中国和美国的核力量做一简单对比分析，就会发现情况要复杂得多。