洛罗·奥尔塔（Loro Horta）：AUKUS与中国的核威慑力量建设

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来自 / 联合早报

文 /
洛罗·奥尔塔（Loro Horta）

黄金顺译

发布 / 2021年10月8日 5:05 AM

中国希望通过维持可靠的核威慑，在可能与美国发生的地区冲突中，确保华盛顿会对发出核讹诈三思而行。（路透社）
中国希望通过维持可靠的核威慑，在可能与美国发生的地区冲突中，确保华盛顿会对发出核讹诈三思而行。（路透社）

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2021年8月27日，负责监管核武库的美国战略司令部副司令、空军中将布西耶（Thomas Bussiere）说，中国正在成为比俄罗斯更大的核威胁。据几名美国官员称，中国核武库的扩张和现代化并不旨在威慑。

中国的核政策真的从最低限度的威慑力量，转变为进攻性核力量了吗？对中国和美国的核力量做一简单对比分析，就会发现情况要复杂得多。

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