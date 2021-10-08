洛罗·奥尔塔（Loro Horta）：AUKUS与中国的核威慑力量建设 订户 来自 / 联合早报 文 / 洛罗·奥尔塔（Loro Horta） 黄金顺译 发布 / 2021年10月8日 5:05 AM 中国希望通过维持可靠的核威慑，在可能与美国发生的地区冲突中，确保华盛顿会对发出核讹诈三思而行。（路透社） 字体大小: 小 中 大 2021年8月27日，负责监管核武库的美国战略司令部副司令、空军中将布西耶（Thomas Bussiere）说，中国正在成为比俄罗斯更大的核威胁。据几名美国官员称，中国核武库的扩张和现代化并不旨在威慑。中国的核政策真的从最低限度的威慑力量，转变为进攻性核力量了吗？对中国和美国的核力量做一简单对比分析，就会发现情况要复杂得多。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 中国 俄罗斯 朝鲜 日本 韩国 澳大利亚 英国 导弹 核武器 弹道导弹 洲际弹道导弹 潜艇 核武库 中国国家主席习近平 核潜艇 导弹防御系统 核弹头 AUKUS 核威慑 弹道导弹潜艇 三边安全伙伴关系 潜射弹道导弹 战区导弹防御系统 习近平 铃木一人：美军撤军后的阿富汗和日本 张云：岸田新体制下的日本政治与日中关系