迈克尔·拉斯卡（Michael Raska）：颠覆时代的国防规划再思考

在一个充满地缘政治不确定性、经济动荡和技术创新的世界里，新加坡的国防规划者和机构必须做好应对复杂安全挑战的准备。

潜在的威胁正在增加，而且各式各样——暴力恐怖主义、网络领域的虚假信息和混合威胁，以及全球和区域大国之间意识形态和战略竞争的影响、流行病、气候变化和特大自然灾害。