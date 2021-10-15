迈克尔·拉斯卡（Michael Raska）：颠覆时代的国防规划再思考

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来自 / 联合早报

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迈克尔·拉斯卡 （Michael Raska）

发布 / 2021年10月15日 5:01 AM

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在一个充满地缘政治不确定性、经济动荡和技术创新的世界里，新加坡的国防规划者和机构必须做好应对复杂安全挑战的准备。

潜在的威胁正在增加，而且各式各样——暴力恐怖主义、网络领域的虚假信息和混合威胁，以及全球和区域大国之间意识形态和战略竞争的影响、流行病、气候变化和特大自然灾害。

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