迈克尔·拉斯卡（Michael Raska）：颠覆时代的国防规划再思考 订户 来自 / 联合早报 文 / 迈克尔·拉斯卡 （Michael Raska） 发布 / 2021年10月15日 5:01 AM 字体大小: 小 中 大 在一个充满地缘政治不确定性、经济动荡和技术创新的世界里，新加坡的国防规划者和机构必须做好应对复杂安全挑战的准备。潜在的威胁正在增加，而且各式各样——暴力恐怖主义、网络领域的虚假信息和混合威胁，以及全球和区域大国之间意识形态和战略竞争的影响、流行病、气候变化和特大自然灾害。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 人工智能 网络安全 科技 机器人 假新闻 网络 国防部 军事 国防 网络袭击 国防科技局 新加坡海军 扩增实境 Cyber Security Operations Centre 2.0 网络安全系统2.0 新加坡国防科技峰会 周明：伊朗新总统对沙特的新外交 马凯硕：佐科的天才之处