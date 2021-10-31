严孟达：幸与不幸都在我们身边

订户

来自 / 联合早报

文 /
严孟达

发布 / 2021年10月31日 5:00 AM

在繁华与亮丽的城市外观下，新加坡民间每日仍在上演着许多不幸故事，在小贩中心收拾碗碟，或是兜售纸巾的老人，成了这个富裕社会的强烈对照。（陈斌勤摄）
在繁华与亮丽的城市外观下，新加坡民间每日仍在上演着许多不幸故事，在小贩中心收拾碗碟，或是兜售纸巾的老人，成了这个富裕社会的强烈对照。（陈斌勤摄）

字体大小:

在这个人口密集的弹丸小岛上，不幸的故事就发生在每个人的身边。弱势者有没有沦为边缘人，就看政府与社会有没有关注他们。

上周一，《联合早报》头条新闻的大照片，看第一眼，脑中随即浮现起非洲饥荒难民，四肢皮包骨，腹部却涨鼓鼓的形象。

卫生部的登门接种疫苗服务，来到了牛车水一户三房式组屋，为一位患有心脏病、水肿，手脚有不少跌倒伤痕的70多岁老人家接种疫苗。他赤着上身，瘦骨嶙峋，腹部突起，皮肤黝黑，让不少人看了心有戚戚焉。有人还认为，这样的镜头不应该在报章上渲染。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容