严孟达：幸与不幸都在我们身边 订户 来自 / 联合早报 文 / 严孟达 发布 / 2021年10月31日 5:00 AM 在繁华与亮丽的城市外观下，新加坡民间每日仍在上演着许多不幸故事，在小贩中心收拾碗碟，或是兜售纸巾的老人，成了这个富裕社会的强烈对照。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 在这个人口密集的弹丸小岛上，不幸的故事就发生在每个人的身边。弱势者有没有沦为边缘人，就看政府与社会有没有关注他们。上周一，《联合早报》头条新闻的大照片，看第一眼，脑中随即浮现起非洲饥荒难民，四肢皮包骨，腹部却涨鼓鼓的形象。卫生部的登门接种疫苗服务，来到了牛车水一户三房式组屋，为一位患有心脏病、水肿，手脚有不少跌倒伤痕的70多岁老人家接种疫苗。他赤着上身，瘦骨嶙峋，腹部突起，皮肤黝黑，让不少人看了心有戚戚焉。有人还认为，这样的镜头不应该在报章上渲染。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 登门接种疫苗服务 黄金地段组屋 宏观经济评估 漫步 谭德婷：持久的“攻烦战” 叶鹏飞：激进环保主义的末日情结