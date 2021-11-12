叶秀亮、叶晋扬：环球通胀急升：一个被忽视的通胀渠道 订户 来自 / 联合早报 文 / 叶秀亮 叶晋扬 发布 / 2021年11月12日 4:49 AM 作者指出，一些经济管理不善的新兴经济体，可能会在美国稍后的加息周期出现资本大幅外流、甚至汇率崩溃和金融风暴。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国联邦储备局在冠状病毒疫情期间推出量化宽松，其好处是使去年3月的环球股市由沽空基金引发的暴挫急剧反弹，双线资本（DoubleLine Capital）创始人兼首席执行官、亿万富翁杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach），由于根据报道肯及早平仓而获利丰厚，但美国投资者、对冲基金经理德鲁肯米勒（Druckenmiller）则可能由于太贪心不识收手，最终损失惨重。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 量化宽松政策 通货膨胀率 通胀预期 财经透视 郭兵云：中印关系何时回暖入春？ 郎友兴：台海战事“恐惧症”