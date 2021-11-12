叶秀亮、叶晋扬：环球通胀急升：一个被忽视的通胀渠道

美国联邦储备局在冠状病毒疫情期间推出量化宽松，其好处是使去年3月的环球股市由沽空基金引发的暴挫急剧反弹，双线资本（DoubleLine Capital）创始人兼首席执行官、亿万富翁杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach），由于根据报道肯及早平仓而获利丰厚，但美国投资者、对冲基金经理德鲁肯米勒（Druckenmiller）则可能由于太贪心不识收手，最终损失惨重。

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