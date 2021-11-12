叶秀亮、叶晋扬：环球通胀急升：一个被忽视的通胀渠道

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来自 / 联合早报

文 /
叶秀亮 叶晋扬

发布 / 2021年11月12日 4:49 AM

作者指出，一些经济管理不善的新兴经济体，可能会在美国稍后的加息周期出现资本大幅外流、甚至汇率崩溃和金融风暴。（法新社）
作者指出，一些经济管理不善的新兴经济体，可能会在美国稍后的加息周期出现资本大幅外流、甚至汇率崩溃和金融风暴。（法新社）

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美国联邦储备局在冠状病毒疫情期间推出量化宽松，其好处是使去年3月的环球股市由沽空基金引发的暴挫急剧反弹，双线资本（DoubleLine Capital）创始人兼首席执行官、亿万富翁杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach），由于根据报道肯及早平仓而获利丰厚，但美国投资者、对冲基金经理德鲁肯米勒（Druckenmiller）则可能由于太贪心不识收手，最终损失惨重。

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