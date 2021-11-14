严孟达：奖励金之外的肯定

前后两次不同的奖励重点，可以看出政府心思之细，设想之周全。

为了肯定医护人员在抗疫过程中的贡献，政府将为约10万名公共医疗领域员工，每人颁发4000元“冠病医疗护理奖励金”。

受惠者包括公共社区护理机构，以及一些来自收治冠病病患的社区医院，还有扩大医疗容量以照料年长者的疗养院和洗肾中心等等的职员。

政府也为每一家公共卫生防范诊所（PHPC）提供1万元的津贴，让诊所职员分享。

论功行赏合情合理，没有什么可争议的。

然而，抗疫前方吃紧，后方还是有人“站着说话不腰疼”，在社交媒体上，义正词严地反对政府从国库里掏出钱来奖赏前线人员，理由是：这会没完没了，会引起一些人的眼红，“是物质主义的病征”。如此“大义凛然”的高调，令读之者肃然起敬。

当此危机时刻，前线人员超时工作，冒着受病毒感染的危险，有时还要顶着社会上一些歧视的眼光，似乎已被某些人视为理所当然。

政治领袖不断称许身居前线者的“韧性与勇气”，这些鼓励的话不可或缺，但是不能光是口头上说好话而已。去年底，政府曾为前线医护人员发出一个月的特别花红。当时国家受经济衰退所困，医护前线仍获得特别花红，是对他们的付出一种必要的肯定。

守护在前线者，有不同水平的收入。4000元可能是一个月收入的两三成或七八成，这个划一的奖励金，对低薪护理人员的奖励意义更大。然而去年底的特别花红，高薪的医生则是更大的受惠者。前后两次不同的奖励重点，可以看出政府心思之细，设想之周全。

前线需要精神上的鼓励和打气，新加坡邮政局今年8月配合建国56周年，特别发行一套10枚纪念邮票，感谢前方战士。

医护人员受不了压力而辞职，前线人手不足，是各国普遍的头痛问题。

发奖励金是为了肯定医护人员坚守岗位的精神，能否缓和辞职率却是个疑问，一次过的奖励金可能起不了太大作用。

单是今年上半年，医护人员辞职率显著上升，已达1500人（疫情前是每年约2000人），其中约500人来自外地，他们国家的疫情未必比这里轻，工作量可能更大，薪金更差，否则当初也不会离乡背井。疫情像阻隔亲人的山川，眼前还不到尽头，他们辞职回国不一定是待遇问题。

医生护士也是血肉之躯，有情绪有喜怒有恐惧。有人说这时候，他们不应该度假，应该留守前线，这是网上听到的另一种高调。

过去20个月来，医生无法请假已是普遍现象。正因为抗疫是长期战争，前线人员都应该有充足体力和健康的精神状态。否则，我们又如何能以“韧性与勇气”要求他们作持久战。

政府带领我们“与病毒共存”，看到每天2000多、3000多确诊病例，最应该感到害怕的是我们的前线。有些西方国家的医护人员干脆以辞职行动，抗议人们不遵守防疫措施或拒打疫苗，加重了医院的压力。

德国如今面临第四波的袭击，仍有不少群众上街示威，表达誓死不打疫苗的决心。

美国社会上抗拒疫苗的情绪一直都普遍存在着，导致医疗体系接近崩溃，一些州不得不实施冠病医疗资源的“配给”，允许医院启动“crisis standards of care”机制，意思是说，在手术或加护病房资源告急时，医护人员可依据对“存活率”的判断，收治较有机会抢救的病患，而对一些性命垂危者“见死不救”。

现在新加坡的情况还远不到如此绝望的地步。政府让轻症的人“在家康复”，且不断扩充社区医疗设施的容量，以腾出更多医院资源给病重者，自我快速检测呈阳也不须要紧张兮兮。

风险较高的年长确诊者优先“享有”医疗资源，因此年长者不论出于任何原因，可以接种疫苗却不接种，是越来越说不过去了。

屡劝不听之后，拒打防疫针而受感染者，12月8日起就得自负医疗费用。这个“好主意”引起了国际媒体的注意，纷纷呼吁各自政府仿而效之。可想而知，这一套做法若在口口声声讲民主自由的西方国家里落实，很可能招致新一轮民怨，上街抗议歧视自不在话下。

医疗资源紧张容易引发病人家属的不满情绪，导致人们动辄投诉。例如“居家康复”实施之初带来的混乱，受影响的困惑者打爆卫生部的热线也求助无门。

最近本专栏作者有个人体会，年迈岳母一个半月前得冠病，从隔离中心转入樟宜医院，因语言不通，最初每天通过手机向家人诉说种种不便与恐惧。我给卫生部的feedback小组发了两次投诉电邮，都很快地得到回应。院方及时澄清一些误解之处，并作出了合理安排，减轻家人的疑虑。幸好岳母已完成疫苗接种，留院一个月后痊愈。

作为一个普通市民，发挥投诉的权利之后也要懂得积极回馈，我于是再发个电邮给卫生部，对医院的效率和前线人员的专业精神表达感激之情，从得到的回复中体会到他们的欣慰。

发奖励金靠政府，奖励金之外的非物质奖励，就靠社会大众了。

（作者是本报特约评论员）