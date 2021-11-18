胡逸山：马六甲州选各派里外相斗

马来西亚马六甲州即将迎来选举，由于选民的族群结构与马来半岛整体选民的比率相似，所以在一定程度上成为各界预测马国未来全国大选的前哨战。

在这场州选里，主要有三大政党联盟相互争雄。基于去年沙巴州选里，国阵与国盟在提名日前夕才达成选区分配合作方案，大致上不相互对打，之后并共同赢得沙巴州政权，故在这次马六甲州选里，各界原本不排除之前相互叫阵的国阵与国盟会在最后一分钟谈判成功而整合上阵，不料双方在马六甲州选的合作谈判功亏一篑，落得全面开打局面。