胡逸山：马六甲州选各派里外相斗 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡逸山 发布 / 2021年11月18日 5:00 AM 马来西亚马六甲州即将迎来选举。（档案照） 字体大小: 小 中 大 马来西亚马六甲州即将迎来选举，由于选民的族群结构与马来半岛整体选民的比率相似，所以在一定程度上成为各界预测马国未来全国大选的前哨战。在这场州选里，主要有三大政党联盟相互争雄。基于去年沙巴州选里，国阵与国盟在提名日前夕才达成选区分配合作方案，大致上不相互对打，之后并共同赢得沙巴州政权，故在这次马六甲州选里，各界原本不排除之前相互叫阵的国阵与国盟会在最后一分钟谈判成功而整合上阵，不料双方在马六甲州选的合作谈判功亏一篑，落得全面开打局面。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马六甲州选举 巫统堡垒 民行党 伊斯兰党 区域焦点 郭兵云：中印关系的“底线” 秦雨：中国对房价的预期能否实现“软着陆”？