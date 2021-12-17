高浩阳：被炒高的空中楼阁

美国社交媒体巨头面簿公司（Facebook）宣布在10月28日正式改名为Meta，炒热了科幻小说常出现的元宇宙概念，将这个词汇带入更广大的大众视野。多家科技相关公司也随之起舞，无论是否有硬实力，都打出口号，纷纷展望于打造自己的元宇宙。

最近几月，有几家虚拟社交平台更是出现了炒房买地热潮，其中最有名的是分布式大陆（Decentraland）和沙盒（Sandbox）。许多公司和个体都带着资金涌入，甚至出现虚拟游戏平台Sandbox以430万美元购买一块虚拟土地，就连新加坡知名歌手也在网络上宣称自己购买了某家平台的土地，号召他人跟随。

此等情景，不由得让人联想起从多年前开始盛行的买卖外星球土地计划，只要花费几十美元就能获得相对应的土地权证，无论是月球还是火星，人人都可以购买，抛开其权证的真实性和有效性，哪怕是这些外星球目前有着不宜居问题，还是有许多名人和大公司购买，带动起一些民众的购买欲望。

不过，虚拟平台中的土地在实用性上来说，倒是比这些外星球靠谱了一些，因为人们可以操作自己的虚拟替身，透过屏幕在这些虚拟的土地上进行互动、游玩和探索。但是，这些虚拟平台中的土地虽然名为土地，却不是真正意义上的土地，真面目不过是由图像和程序构成的空间。

真正经济学上定义的土地有其稀缺性，包含了各种自然资源，作为生产要素的一种，可以创造实际价值或是各种商品；而虚拟平台中的土地，只存在于服务器中，由开发者自由创造和定义。虚拟平台中的土地总数从一块变十块，还是从一公顷变为100万公顷，不过是在开发者的一念之间，还有服务器的性能限制。

当然，虚拟物品本身的价值是由用户所决定，现有的网络游戏中不乏价格昂贵，从几千到几万不等的游戏物品仍然大有市场，虚拟平台的土地也会因为用户的认同而被赋予价格，被名人购买拥有的虚拟土地，周边的土地价格也会因此水涨船高。

讨论虚拟土地，加密货币是不能绕过的话题，如分布式大陆，在其中可以使用名为MANA的加密货币进行土地购买，或是支付虚拟化身的服装和物品，甚至是各种娱乐活动如赌博的支付货币。

加密货币本身虽然有其技术含量，但是作为货币的价值和价格，却是建立在大众的认同和共识上，市面上的加密货币达到2000种以上，绝大部分不为人知。自加密货币问世以来，就不断有新的加密货币诞生和死去，其中只有少数存活并为人所知，比如最初的加密货币比特币和拥有智能合约作为特色的以太坊。

由于须要获得大众的共识来产生价格，加密货币的价格十分不稳定，可能因为一时的舆论和炒作大起大落。如多吉币（Dogecoin），也被称为狗狗币，就因为著名的特斯拉公司创办人马斯克站台并大肆宣传，而在今年初上涨130倍。加密货币本身虽然采用许多高端技术，也有其实际用处，但其价格却更多地建立在用户的共识上，实际价值如同泡沫般虚幻。

虚拟平台选择加密货币作为中介商品，可说是一石二鸟之计，因为用户共识而产生价值的虚拟土地和加密货币，两相结合可以达到互抬价值的效果。加密货币有了可以购买虚拟土地的价值，而虚拟土地也有了可以出售换取加密货币的价值。公众对于两者的价值认同，也会在这种营销策略下逐渐加深。

虚拟土地本身无实际价值，但在相关公司的营销和投资者追求暴富机会的驱动下，得以以浮夸的价格售出。其所依附的概念元宇宙本身，仍在不断成长，并且现阶段仍然极端不成熟，其中虚拟实境的技术更远远不达标，即使在发展飞快的游戏产业，虚拟实境的应用仍然屈指可数。

元宇宙概念的其中一大重点，是通过虚拟实境机器如VR眼镜，使用户产生沉浸式的体验。面簿早在发表元宇宙目标的好几年前，就收购了当时著名的虚拟实境科技公司Oculus，即便如此，如今的虚拟实境机器，仍然远远达不到科幻作品中的虚拟体验。许多公司，在没有相关硬件技术支撑下，却大吹元宇宙概念，开始贩卖土地资产，投资者人云亦云，跟着炒作虚空中的土地，未免可笑。

无论任何时代，每个新概念的推出都会引起一阵狂热与跟风，其中不乏大量的暴富机会，有些投资者即使盲目进场也得以一飞冲天，但若是不想沦为普遍被收割的投资市场的韭菜，恐怕还得理性思考与学习相关概念。

作者是信息技术执行员