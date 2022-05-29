新加坡有八成以上的人口“结庐”在组屋区的邻里，组屋邻里也就有市井的人气与杂声，这是生活的脉动。

先以晋朝诗人陶渊明《饮酒》诗作为本文的引子：

结庐在人境，而无车马喧。

问君何能尔？心远地自偏。

采菊东篱下，悠然见南山。

山气日夕佳，飞鸟相与还。

此中有真意，欲辨已忘言。

根据政府的数据，疫情期间，更多人待在家里，与噪音相关的投诉从2019年的每月平均约400起，增至2021年的每月约3200起。增幅可谓不小。

严峻的疫情导致人们听觉特别灵敏还是心理特别敏感，这也许是当局始料不及的。更多人困在家里上班，听到了许多平日没有听到或是不在意的声音。如各种鸟类歌手爱吊嗓子，在人们心情好时听起来悦耳动听，心情不好时听来都成了无法忍受的噪音。很多人憋在家里，不能出国旅游，还少了社交应酬，心情能好起来吗？因此，组屋区邻里的“乐鸟角落”成了不少人眼中的公害。

与噪音相关的投诉，到底问题的症结在哪里，原来就不是容易回答的小事。当这件小事提上了国会的议事殿堂，就不再是小事了。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，今年3月间在国会辩论国家发展部开支预算时宣布，政府将成立一个社区咨询小组，专门处理邻里噪音问题。

这个小组由社区事务署与文化、社区及青年部联合成立，以探讨并制定与邻里噪音相关的社区规范。

所谓的“社区规范”涵盖什么是不合理或没有公德心的行为，并建议一些应对措施。在邻里纠纷提上邻里纠纷仲裁庭时，这套社区规范可供参考，也可辅助政府部门进行减少噪音的宣传教育工作。

建屋局得到的最普遍的噪音投诉包括装修工程、拖拽家具或物品掉落、甩门窗、孩童玩耍或婴儿哭闹，以及电视节目和唱卡拉OK发出的声浪等等。

防疫措施全面放宽后，组屋区的巴刹和咖啡店随即活过来，一片闹哄哄，却也引来部分居民感叹往日的平静不复在，毗邻酒吧街的组屋居民，更受不了周末夜间酒客的喧闹。其实，市面喧闹正是疫前的常态，疫情期间的清静则是异常。疫前常态的恢复，表示各行业各领域重现往日的生机。

若是酒客闹事则不仅是噪音问题，而是更严重的治安问题，政府是该严加管制，而不是因噎废食，断了一些饮食业者的生计。

近日《联合早报》交流站上有读者投诉，住家小区园林里有园艺工人用“大型吹风机”吹扫落叶，发出“呜呜”噪音，干扰了他的午睡，有一回还报警。他相信园艺工人是走“法律漏洞”，为节省人力而出动吹风机。

另一读者不以为然，认为这种动不动就投诉的风气不值得鼓励。他因此认为邻里噪音社区咨询小组除了研究噪音问题之外，更应该教育民众，“什么时段什么样的噪音是在可接受的范围内”，不要随意投诉，浪费行政当局的资源和影响工作效率。

这两位读者的正反意见，正好反映出噪音问题的多面性，界定噪音的可接受程度不只是科学问题，更多是个人的感受。

另一方面，《新明日报》日前报道，实龙岗组屋居民投诉小区内丧家的灵堂布置过度夸张，电梯外的走道布置了一个白色“丧事拱门”，让其他居民走过时心里“有些害怕”，也觉得“不吉利”。

电子花圈取代传统花圈是近两年才出现，丧事布置随时代进步而变得更加铺张已蔚为风气，只要不对其他居民造成不便或是噪音干扰，将逐渐成为组屋区司空见惯的现象。

一家办丧事，邻居被逼“同哀”的场面，尽管有些居民感到不舒服，但大体上都能表现出组屋居民之间的包容。

组屋区的环境和设施不断改善，每户家庭珍惜自己的生活空间，也必须共同爱护公共的空间，维护公共的有形与无形资产，才能促进社区生活的和谐。不同种族不同宗教能够共用组屋区内的综合活动亭，办不同的活动，也是在生活中逐日夯实社会凝聚力。

新加坡有八成以上的人口“结庐”在组屋区的邻里，组屋邻里也就有市井的人气与杂声，这是生活的脉动。

邻里噪音咨询小组从6月起收集公众的意见，他们要处理的问题超越噪音，还包括邻里之间的纠纷。各类投诉可能有其建设性，可以让当局改善一些工作方式和环境素质，但投诉本身也可能就是一种“噪音”。组屋居民的互相包容程度越高，这类“噪音”就会越少。

组屋区若听不到“噪音”，天堂就在邻里；坊间若听不到怨言，政府就活在天堂里，但这显然与现实距离很远。

“小隐于山，大隐于市”，陶渊明以其“心远地自偏”的境界，生活在花香鸟语，宜居指数高的组屋区，也可以找到大隐之乐。

（作者是《联合早报》特约评论员）