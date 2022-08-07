严孟达：美式民主不断开拓市场

漫步

新加坡毕竟是新加坡，不会在所谓的民主人权课题上刻意作出取悦美国的姿态，以博得美式民主的加持。

过去几天全球暂时忘了乌克兰战争，共同关注美国众议院议长佩洛西8月2日晚访台19小时（包括睡觉时间）的“快闪”行动。她的新加坡和马来西亚之行是前奏曲。

8月1日在新期间，佩洛西忙着高层次的会见：礼貌拜会哈莉玛总统，先后同李显龙总理、外交部长维文医生、副总理兼财政部长黄循财、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤以及国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼会谈。

外交部的文告说，双方肯定新美两国深入且多层面的伙伴关系，也表示乐见两国扩大合作交换意见。李总理与佩洛西团队会见时，强调稳定的中美关系对本区域和平与安全之重要。

很显然的，新美两国在经济、军事和民间交往各个方面都关系密切，双方交谈甚欢自不在话下。

令人意想不到的是，我国内政部却在8月4日发出一则“提醒”，有意无意地透露了佩洛西在新的短暂逗留，还不忘呼吁在本地经商的美国公司支持“同性恋、双性恋与跨性别”（LGBTQ）等社群。

近年来有更多美国公司在新加坡落户和增设办公处，居留此地的美国商人约5500人。美国是新加坡最大的外来投资国，达3150亿美元（约4334亿新元），超过它在中国的投资。

内政部针对佩洛西的发言作出回应，提醒外国企业虽然可在公司内自由宣导多元主义，但也应小心处理一些可能会造成社会分裂的问题，包括LGBTQ的课题。

“在这些课题上该如何前进，应该由新加坡人讨论并达成共识。”这是我国一贯立场的宣示。

内政部说，我国政府正在探讨如何处置约束男男性行为的刑事法典第377A节条文，围绕这个课题的辩论也持续不断。

内政部的一纸声明语气有所节制，更像是一则“温馨提醒”，没有抬出新加坡一贯强烈反对外国政府干涉我国内政的立场。

内政部长兼律政部长尚穆根上个星期六（7月30日）指出，许多人同意男人不应该因与另一个男人发生性行为而坐牢，但与此同时，他们也希望能保留对婚姻现有的立场，即在法律上把婚姻定义为男女的结合。“政府明白这个观点，并正考虑要怎么取得平衡。”

从尚穆根的最新谈话来看，政府在377A节条文上的立场可能已有所松动。这是或迟或早的事，但经佩洛西这么一干涉，条文若取消，也许会让人误以为是美国政府的干涉发挥效力，政府不能不考虑本地美国投资者和商人的立场。

事实是，一项关乎社会价值观的法律，任何改变必须慎之又慎，立法的改变不能传达错误的印象。“保留对婚姻现有的立场，即在法律上把婚姻定义为男女的结合”，这是我国必须守护的基本原则。

佩洛西的亚太行前前后后一直给台湾总统蔡英文送暖，为台湾的自由民主极尽美言，潜台词是借台湾推销美国式的民主和人权。

在民进党蔡英文治下，台湾的民主自由模式加速向美国靠拢，如同性恋课题，台湾走在亚洲的前头，同性婚姻的合法化是台湾向美国交出的民主好成绩，因此深获佩洛西的欢心。

新加坡毕竟是新加坡，不会在所谓的民主人权课题上刻意作出取悦美国的姿态，以博得美式民主的加持。

岛国8月的天空总是令人感觉不一样，今年尤甚。传统的国庆检阅大典因疫情停顿两年之后，空气中弥漫着的期待气氛，从7月开始凝聚。

多两天是新加坡庆祝建国57周年的大日子，过去半世纪以来，新加坡起了翻天覆地的变化，外在环境也有很大的改变，但不变的是美国与西方盟友推销双重标准的民主与人权的热心丝毫不减，于今尤烈。

前车可鉴，新加坡对这类过度热心的“盛情好意”高度提防；西方的好意包装着一定的政治议程。

上世纪中，印度尼西亚的前殖民宗主国荷兰曾建议印尼以人权交换援助，被当时的苏哈多总统一口拒绝。印尼宁可放弃援助，也不屈服于荷兰在民主和人权方面的压力。

1991年，欧洲经济共同体也试图在新的亚细安——欧共体合作协定中，加入人权问题，遭亚细安反对。

我国第四代领导层今天已站到台前，他们抗拒外国势力干涉内政的立场，也将受到西方的挑战。

在1986年国庆群众大会上发表的演说中，李光耀总理透露了一件美国人权代表“烟遁”的趣事。

他说：“美国的国际人权委员会，在卡特政府时代，派了一个代表要来跟我对谈两小时，一小时后，他问我是否可以抽烟？我说可以，到房外去抽吧，结果他一去不回头，不是他改变主意，而是他知道压力不可能改变我们，因为我们是在奋斗，不是在玩游戏。”

佩洛西此次给本地美国商人出的主意，也算是给我国领导人，尤其是第四代领导层一个小小的“压力测试”吧。

（作者是《联合早报》特约评论员）