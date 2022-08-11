陈留俊：对叙利亚问题“阿斯塔纳进程”的评估

陈留俊

当地时间2022年7月19日晚，伊朗总统莱希、俄罗斯总统普京及土耳其总统埃尔多安，在伊朗首都德黑兰举行了“阿斯塔纳进程”首脑会议。这是美国总统拜登刚离开中东后，普京立即跟进的外交反制，在俄乌战争的背景下，双方都必须争取关键性地区大国的战略支持。相对于拜登的中东行，此次的三国会议倒是产生了更多具体成果，包括维护地区稳定，共同打击恐怖主义，加强能源合作等内容，对地区乃至世界局势可能具有更多实质性意义。

除此之外，三国领导人承诺将对“阿斯塔纳进程”进行评估，也应是此次会议值得重视的焦点之一。笔者经过整理发现，阿斯塔纳进程的存在、构成和价值等都有非常丰富的内涵，所谓评估也确实应该是当下的必要工作。

阿斯塔纳进程创建于2017年1月，时任哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫呼吁叙利亚问题相关各方，在哈首都阿斯塔纳（现名努尔苏丹）举行会谈，俄、土、伊三国是主要发起国，也是叙利亚问题阿斯塔纳进程的担保国。会议目的是推动叙利亚境内政府军与反对派停火，合作打击境内恐怖组织，推动就重大政治问题达成共识，寻求叙利亚危机的解决方案等。该进程最近一次第18轮会谈，于2022年6月16日刚在努尔苏丹结束，在谋划下一步行动方案之前，应该有一个像样的评估。

首先，就既定目标看，阿斯塔纳进程颇有成效，尤其在维护叙利亚政权稳定和打击恐怖主义方面。2011年叙利亚受阿拉伯之春影响，国家陷入内战，恐怖组织伊斯兰国趁势崛起，数百万人流离失所沦为难民，美国坚持以推翻阿萨德政权为目标，使得局势更为混乱。直至2015年俄罗斯强势介入，2017年土耳其参与阿斯塔纳进程，才对伊国组织形成真正的打击效果，并致力于使叙国内的反对派与政府之间保持某种平衡，有效降低了冲突烈度。此次的三国首脑会谈，可能还包含有叙利亚反对派加入联合政府的内容。这将有助于进一步缓和叙利亚混乱的局势。

其次，就历史渊源看，阿斯塔纳进程让人联想起两种截然相反的历史镜像，一则以喜一则以忧。一种镜像是200年前的“神圣同盟”，欧洲五大国以协调一致的原则，在拿破仑时代后维护欧洲乃至世界的稳定，干预、主导甚至决定其他小国的内部事务，从而奠定近一个世纪的相对和平。另一种镜像是二战前的慕尼黑会议，1938年9月，英、法、德、意四国领导人在慕尼黑开会，决定将捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给德国，以平息迫在眉睫的战争危险，但最后却以更大规模的战争结束。现在的阿斯塔纳进程是三个大国来决定一个小国的命运，会走向哪个方向，还需要历史的见证。

再次，就地缘战略看，阿斯塔纳进程隐然改变着中东的地缘政治格局。冷战结束后，美国发动了两次中东战争，和以色列的盟友关系是楔子，牢牢掌控着沙特等海湾产油国，推翻了不听话的伊拉克萨达姆政权，基本奠定自己在中东的主导地位。但阿斯塔纳进程的顺利延续，可能改变这种格局，毕竟1979年后的伊朗，是美国一直打压的宿敌，核问题谈判还在僵局中；土耳其虽在北约内，却一直与美国的关系磕磕绊绊，2016年的未遂政变使埃尔多安对美国耿耿于怀，这也是他加入阿斯塔纳进程的直接原因。这两国是中东人口超过8000万，军事力量最强大的国家，加上俄罗斯的紧密配合，相对衰弱的美国恐怕很难保证在中东的优势地位。

复次，就机制模式看，阿斯塔纳进程并无多少创新特色，依然是传统实力支配下的大国协调机制，有其必然性与复杂性。各国都会在实力指引下制定自己的对外战略，以争取国家利益最大化，在局势动荡时期尤其敏感且明显。俄、土、伊三国在阿斯塔纳进程中的合作，就是在当前情况下所形成的特定机制，也许对一些热点地区是一种可行的参照。

这种机制下的博弈同样极为复杂，如俄罗斯不得不在自身困难时期，给予伊朗史上最大规模的400亿美元投资；土耳其公然要求在叙利亚境内享有反恐的行动自由，俄罗斯为了换取对方在乌克兰战争中的默许而不得不有所让步。对一项国际机制来说，博弈越复杂也许就越脆弱。

最后，就未来趋势看，阿斯塔纳进程是临时性的地区事务协商安排机制，面临多重挑战也有多种可能。俄、土、伊三国的结合本身就带有很多偶然性，俄土之间曾经交战数百年，俄伊在高加索是竞争对手，土伊从来就是中东地区霸权的争夺者，眼下的合作都是各自要价背后的利益交换，把握好平衡才能走得长远。如果没有伊国组织，没有俄乌战争，没有美国，一切都可能不一样。所以目前看来，阿斯塔纳进程的未来就只能是事务性、临时性和协商性的。

总之，阿斯塔纳进程可以被看作是叙利亚的一个救火机制，在取得一定成果后需要进一步推动；也可以看作是中东的一个大国协调机制，或能为动荡不安的地区提供一个新选项；还可以看作是美国霸权的一个挑战机制，尽管其自身的脆弱性并不乐观，挑战力存疑。

作者是中国扬州时事评论员