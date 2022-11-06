严孟达：“危邦不入”谈何容易！

漫步

新加坡太过安全了，可能反而让国人出门在外时失去对危险的警觉和防范之心。

仅仅一个月前，10月1日晚上，印度尼西亚足球超级联赛的一场比赛，在人命伤亡中悲剧收场。

警方动用催泪瓦斯时引发了大规模恐慌，许多受害者遭受踩踏，至少125人死亡。

这是印尼有史以来最惨重的体育场践踏事件，在全球运动史上也名列第三，仅次于2001年加纳践踏事件（126人死亡）和1964年的秘鲁足球惨案（328人死亡）。

惨案肇祸原因还在调查中，但是一些问题显而易见。

有鉴于印尼足球、球迷文化和体育场安全情况恶劣，印尼媒体认为发生在印尼东爪哇省坎朱鲁汉体育场的这场悲剧，有其必然因素。

印尼足球在亚洲算不上是强队，然而足球文化与西方早期的足球文化，因过度激情而倾向暴力的情况不遑多让。警察的处理失当，体育设施陈旧，管理混乱，原本可容纳3万8000人的体育场，却挤满了近5万人等等，显示印尼当局多年来忽视问题的存在。

上星期六（10月29日）韩国在冠病疫情解封后迎来第一个万圣节周末夜，也是时隔三年后的第一次“户外无口罩”万圣节，估计超过10万民众涌入首尔龙山区的梨泰院欢庆。

大规模的挤压酿成践踏事件，死亡人数达154人，100多人受伤，包括一些外国人。根据韩国警方的资料，惨祸发生四小时前，警方共接到11次报警，却没有反应。

在一个月内，印尼和韩国相继发生的践踏惨祸震撼世界，一向以享有社会高度治安而自豪的新加坡，不能不从中吸取教训。

2019年7月华为以庆祝新加坡建国54周年而推出特价手机，结果因供应不足，数千人抢购手机，场面混乱，引起公众的不满和当局的调查。这场不大不小的风波，给本地商家一个提醒，任何促销活动必须顾及公共场所的秩序和公众的安危。

新加坡一向重视公共秩序与安全，商业活动如此，体育赛事和大规模庆祝活动更是如此。新加坡正努力争取更多国际商业和体育赛事的主办权，政府和警察的效率是一大优势。

国人对警察的信任，警方执法的效率，让新加坡在各项国际治安排名榜中屡拔头筹。

去年底，我国连续五年蝉联全球治安最好的国家。总部设在华盛顿的美国咨询公司盖洛普（Gallup）发布2020年《全球法治》（Global Law and Order）报告，新加坡整体的法治指数全球第一，达97分。

中亚国家土库曼斯坦也以97分与新加坡并列榜首。紧跟在后的依序是拿下94分的中国，以及同样获得93分的冰岛和科威特。

值得注意的是，在本区域，得89分的印尼则是新加坡之后，排名最高的东南亚国家。

反警察暴力的抗议示威频频，严重影响美国的表现，以85分位居第36名；反修例风波造成警民分歧尖锐的香港，则获76分，低于全球平均82分。

在另一项全球治安排名中，新加坡在《经济学人》“2021年全球最安全城市”的位置从第二跌至第三，居丹麦的哥本哈根和加拿大的多伦多之后。主要是在疫情期间本地网络罪案增加，影响了得分。在数码安全、卫生安全和基础设施安全三项评估中，新加坡则排第二。

基于国人对我国治安效率的信心，也许大多数人会认为，类似印尼和韩国的践踏事件不可能在新加坡发生。

然而，2013年12月在小印度不也发生了“令人不敢相信会在新加坡发生”的客工骚乱事件。当时政府迅速成立调查小组，在2014年2月展开公众听证。

当时一名印度籍客工被一辆私人巴士撞死，继而引发约400名外籍劳工骚乱，造成54名执法人员受伤、23辆警车和民防车辆被毁，成为新加坡40多年来最严重的暴力事件。

总检察署高级政府律师邱金龙在听证会陈词时强调，小印度骚乱及时提醒了国人，不能把良好的社会秩序、安全与治安视为理所当然的事

类似小印度骚乱风波，放在其他国家可能是小事，但这却是新加坡一次惨重的教训。

小印度骚乱曽在国际媒体上引起一些误读，被歪曲为一个种族关系问题的爆发、客工在新加坡受到虐待。

2020年初客工宿舍暴发冠病疫情，政府随即隔离宿舍，对客工进行治疗和防疫的措施，照顾他们生活，甚至确保他们寄回家乡的生活费不因疫情而中断。当时，当局最担心客工的心理受到影响，可能引发暴力事件。

所以，当我们自信外地的践踏事件不会在本地上演的时候，也不能因为自满而忽略任何潜在问题。孔子所说“危邦不入，乱邦不居”的警惕之言，在这个时代是很难做到，如果新加坡人都那么“怕死”，不出国就是最安全的了。

新加坡太过安全了，可能反而让国人出门在外时失去对危险的警觉和防范之心。

新加坡人爱凑热闹，韩国又是新加坡人的热门旅游点，在梨泰院践踏惨祸中罹难的外国人当中没有新加坡人，还真是万幸。

（作者是《联合早报》特约评论员）