礒崎敦仁：为中朝首脑会晤做铺垫

目前全世界都往与冠病疫情共存的方向转型，防疫政策最严格的朝鲜也将重新开放国境。中共中央对外联络部副部长王亚军为出任驻朝大使，于3月27日跨过中朝边境，但在4月3日才抵达平壤。中国驻朝鲜大使职位，自前任大使李进军于2021年底回国以来一直空缺。鉴于国民营养状况不良、医疗资源匮乏，朝鲜害怕疫情进入国境，一直对往来人员进行严格限制，国外高官也无一例外。王亚军自进入朝鲜后，用了一周时间才抵达平壤，意味着朝鲜仍然高度警惕病毒流入“革命首都”。

之后，朝鲜方面的报道令人惊诧。朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》在4月8日刊出中共总书记习近平致朝鲜劳动党总书记金正恩的口信。据报道，刚刚走马上任的王亚军向朝鲜劳动党中央委员会国际部部长金成男传达了习近平的口信，信中提到在习近平第三次当选国家主席之际，“感谢金正恩首个发来贺电”，还有“非常重视中朝两党、两国关系”以及“有为促进地区和平与稳定、发展与繁荣的准备”等。

在简单的当面交流都很困难的疫情期间，中朝之间的口信成了常用手段，但这在机关报的头版头条还附上照片进行报道，实属特例。前一天（7日），该报刊登了“中华人民共和国特命全权大使向崔龙海同志递交国书”的报道。在朝鲜，外国大使的国书不是由最高领导人金正恩受领，而是由最高人民会议常任委员会委员长崔龙海受领，但通常不会被如此大肆报道。