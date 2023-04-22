印尼如何因应缅甸问题

自2021年初缅甸政局变动陷入内乱以来已两年有余，亚细安主席轮值也历经三次。印度尼西亚作为2023年轮值主席国提出“亚细安重要性：增长的中心”，外长蕾特诺在谈论印尼2023年外交政策时表示，将确保在担任亚细安轮值主席国期间，关注的重点仍然是亚细安作为一个共同体的发展，因此不会允许亚细安的发展成为缅甸问题的“人质”。这表明，印尼决心在缅甸议题上取得进展，提高亚细安机构的能力也成为关注焦点。

积极斡旋，促成五点共识。2021年3月2日，亚细安以线上视频方式召开非正式部长会议，分歧明显。同年4月24日，在印尼与轮值主席国文莱的协调下，促成五点共识，以此作为亚细安因应缅甸问题的共同立场，也是后续解决缅甸问题的路线图。尽管亚细安和缅甸军政府都表示“尽最大努力”推进五点共识，但目前来看，收效甚微，仅完成任命亚细安特使这一项。

紧跟形势，提出“三个路径”。在2023年2月第32届亚细安外长会议上，蕾特诺进一步指出，在“五点共识”下，印尼将透过三个途径解决缅甸问题。一，让所有利益攸关方参与进来，作为促进包容性全国对话可能性的第一步；二，创造有利条件，为包容性对话铺路，其一要减少暴力，其二要进行持续的人道援助；三，与邻国、相关国家以及联合国和其他国家的特使形成合力。但仍强调，“五点共识”是解决缅甸危机的唯一正式外交程序。