俄罗斯胜利日的尴尬和烟火

今年检阅只出现一辆坦克，和七位前苏联加盟共和国的总统出席，凸显俄罗斯军事上的窘境和在国际的孤立形势。

自去年2月对乌克兰发动战争，即俄方所称的“特别军事行动”，时隔15个月仍胜负未卜。日前俄罗斯庆祝传统“胜利日”，在5月9日举行纪念卫国战争胜利78周年。然而从纪念活动的规模缩小，时长缩短、检阅队伍减少，从过去1万1000人减至8000人、缺少坦克队伍和战机，令各界和俄国人民对未来战果作出种种解读，普遍认为这是俄罗斯军事气数将尽的表现。

西方媒体英国广播公司报道，今年检阅只出现一辆坦克，和七位前苏联加盟共和国的总统出席，凸显俄罗斯军事上的窘境和在国际的孤立形势。观察家认为，俄国总统普京的“一辆坦克队伍”对俄国来说非常尴尬。这有别于普京上任20年以来，每年将胜利日视为展现军事大国的平台，一般会以成列的先进坦克车展现军力。美国媒体认为，今年的阅兵仅能展示普京在区域（中亚）的政治实力而已。

普京在今年活动上的讲话，罕有地用“战争”一词，更令国内外反战者感到难以下咽，他说：“今天，文明再次处于一个关键的转折点。一场对我们的祖国真正的战争再次发动，但我们击退了国际恐怖主义，我们还保护顿巴斯的人民，确保我们的安全。”他提及独联体国家的参与，让他“从中看到了对我们祖先壮举的感激之情，他们一起战斗，一起赢得胜利，所有苏联人民为共同的胜利作出了贡献。”