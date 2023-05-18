波兰改城市名，俄国要学历史

近日，波兰官方决定，要将俄罗斯飞地加里宁格勒的波兰语名字，改成克鲁勒维茨，即德语名字“柯尼斯堡”的波兰语翻译。这引起了俄罗斯的强烈不满。莫斯科甚至把波兰共和国境外地名标准化委员会的这一决定，视为是一种敌对行为。克里姆林宫发言人佩斯科夫当地时间10日做出回应，抨击波兰的这一决定“近乎疯狂”，他说：“波兰有时会因对俄罗斯人的仇恨而陷入疯狂。”

事实上，波兰选择在5月9日苏联胜利日这一天公布这一决定，应该是有意为之。在波兰，很难找到有人会思考这一做法是否会对俄罗斯造成伤害。俄乌战争爆发后，波兰坚定不移地支持乌克兰，这表明波兰鲜明的态度。近期波兰的一系列决定，如拆除苏联留下的纪念碑、整理地名等，都在强调重要的象征意义。俄罗斯对波兰改名这一事件的反应，表现了他们对历史的无知。波兰的决定并不是毫无依据的，背后具有浓厚的历史背景。

首先，俄罗斯的这一块飞地位于波罗的海南岸，与波兰、立陶宛接壤，这里有200年曾是波兰的封地。15世纪这一地区被称作柯尼斯堡，德语Königsberg（国王之山），波兰语Królewiec（国王之城）。苏联把它命名为加里宁格勒，是1946年为纪念早期革命领导人、斯大林的傀儡米哈伊尔·加里宁。事实上，波兰人普遍都知道加里宁的名字，因为在1940年，苏联下令屠杀大约2万2000名波兰军官的命令文件上，就是他的签名。波兰人认为，更改这个地区名称的决定，早就该做了。