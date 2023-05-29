伟达：国运如棋局 形势比人强

国运如棋局，人生也如棋局。这其中有两大因素至关重要：首先是广泛布局与提升格局，而后就是审时度势，寻出有效的路径，做出睿智的选择。唯有如此，才可能奠定最后胜局。许多人上了年纪后，忽然发现自己一路走来好像作为不大，而且拮据被动。主要原因之一，恐怕是由于一开始所设定的格局琐碎或偏执，布局也缺乏胆识和视野。再就是走棋的时候失误和昏招太多，导致最后败北认输。篇幅所限，这里我们主要谈一下国运如棋局。

一年多前，世界正从冠病疫情的重大灾难中逐渐恢复，俄罗斯和普京却突然向邻国乌克兰发动全面侵略战争。比较熟悉历史的人，可能会从沙俄与苏联帝国侵略扩张成性，尤其是对他国领土充满觊觎的角度，来看待俄罗斯发动战争的动机。然而，俄罗斯及其盲目追随者，却为自己的野蛮侵略捏造出一个冠冕堂皇的借口：说是为了捍卫国家安全，抵御所谓“北约东扩”。

现在，俄罗斯不仅在乌克兰打不赢，已处在面对乌克兰全线反攻的重大战役前夕，而且在“北约东扩”问题上也是求仁得仁，北方主要邻国芬兰正式加入北约，另一个邻国瑞典加入北约也只是时间问题。查一下地图就不难发现，芬兰距离俄罗斯重镇圣彼得堡近在咫尺，而且芬兰湾一旦被封锁，俄罗斯海军在欧洲就基本无海可出了。