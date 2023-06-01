金建国：“中升俄降”：中俄关系颠覆性反转

只有了解了100多年来中俄和中苏关系史，了解共产国际与中共关系史，才能体会到普京对中国折腰的意义是何等的伟大。这是两大民族关系的颠覆性反转。

“东升西降”是中国人的一个梦，“中升俄降”是世界的一个既定事实，包括美国在内的全世界公认中国崛起，包括乌克兰在内的全世界看到了俄罗斯实力的下降。俄乌战争把俄罗斯打出了原形，号称世界第二军事强国的俄罗斯在战场上节节败退，被普京吹嘘世界上根本无人能够拦截的超音速导弹被击落，被普京称为“继核武器之后最强大的威慑武器”的T-90A坦克被打残。

普京吹大牛却不得不面对中俄实力对比发生了有利于中国的反转。普京在中国人面前折腰。折腰事实之一，5月15日中国海关总署宣布，中国将增加俄罗斯海参崴（俄称符拉迪沃斯托克（Vladivostok），意为“征服东方”）为内贸货物跨境运输中转口岸。吉林、黑龙江的货物借助境外港口南运，不但减少了成本，也有利于中国加强与近邻之间产业链、供应链联系的紧密度。

这意味着俄罗斯在163年后，对中国开放从清朝手中夺走的这个重要枢纽港口，中国东北内陆地区将打开出海通道。这是普京折服中国的标志性事件。中国改革开放已经40多年，当然须要把海参崴作为出口货物的港口。北极熊在这个时候从嘴里吐出肉实在迫不得已，因为俄罗斯历来在远东警惕中国。