陈留俊：当代怪物“瓦格纳”

俄罗斯私人军事公司瓦格纳集团（PMC Wagner）5月20日称，它已经完全攻占乌克兰东部城镇巴赫穆特，于6月1日前完成撤军，阵地交给俄罗斯国防军。尽管关于巴赫穆特是否完全易手、双方伤亡数字如何等问题还在争论不休，但对瓦格纳来说，这种貌似功成身退的撤出应是最好的结局。也不知道瓦格纳以后还会不会再回到人们的视线中，但它已经给世界留下足够多的震惊了。

瓦格纳的出现让人联想到美国的黑水国际（Blackwater Worldwide）、中东的伊斯兰国组织（ISIS）、法国的外籍军团、中国的水泊梁山等，每一个都有它的影子，每一个也都不完全重合。瓦格纳仿佛多个物种混合的产物，看起来就像是个当代世界的怪物，它的存在、行动与未来都有很多值得玩味之处。

据说瓦格纳于2014年成立，创办人是来自圣彼得堡的叶夫根尼·普里戈任（Yevgeny Prigozhin），有“普京的厨师”之称，曾因开设的“新岛”美式水上餐厅结识了俄罗斯总统普京，并获得第一桶金。自小好斗的普里戈任组织了一批退役军人，于2013年进入叙利亚，为当时遭遇“阿拉伯之春”的阿萨德政府招募人员打击反政府武装，这批人从2014年5月1日起被称为“瓦格纳营”。不过，口无遮拦的普里戈任可能只是瓦格纳的政治领导或对外代表，也许俄罗斯武装力量总参谋部情报总局格鲁乌（GRU）前上校德米特里·乌特金（Dmitry Utkin），才是真正的军事指挥官。乌特金曾因获得“勇气勋章”而获得普京的接见，他在军中的代号就叫“瓦格纳”，2013年退役后加入瓦格纳并参与领导了后续许多行动。