孙松清：努山达拉的边界

北上吉隆坡访友，顺道参观马来西亚国家画廊。这座几度易名的美术馆，在疫情期间闭馆整修了两年，去年6月再度开放。首展以“NUSA”（源自古爪哇语，意即“岛屿”）为主题，逾450件展品里，不仅有英国殖民地官员瑞天咸（Frank Swettenham）百年前描绘马来半岛住民的素描，连新加坡前辈画家钟泗宾和张荔英的作品都入列，予人一种压箱宝倾囊而出的感觉。这个长达三年的展览，与其说如策展论述所言，“要追溯构成东南亚社会和文化结构的本质”，不如说是试图借“NUSA”这概念，来统摄马国种族多元而文化庞杂的社会面貌。

“Nusa”加上“antara”（意即“之间”），就成了意指“群岛”的“Nusantara”（努山达拉）。此词汇可追溯至700年前，最知名的纪录当属史诗《爪哇史颂》。相传印尼古国满者伯夷宰相加查·玛达（Gajah Mada）曾发誓，若无法征服整个努山达拉，将一生不食有任何含香料的食物。所言的努山达拉，涵盖今日印度尼西亚、新马、汶莱、菲南以及东帝汶。

在大中华的视角里，努山达拉在地理上即“南洋”，在地缘思想上则可被类比为马来世界的“中原”，是深入基因的重要文化概念。当时还是柔佛州务大臣的慕尤丁曾将新行政中心依斯干达布蒂里，命名为“努沙再也”（Nusajaya）；在新加坡的马来传统文化馆里，则将努山达拉作为对儿童述说马来群岛历史的地域背景。