吴俊刚：卫国何需雇佣兵？

联合国的《反对招募、使用、资助和训练雇佣军国际公约》在2001年生效，但至今签字的国家不过46个。这反映绝大多数国家都不愿意放弃使用雇佣兵。

俄乌战争方酣，在战事中异军突起的瓦格纳雇佣兵组织上周末（6月24日）却突起兵变，举世震惊。但声称要打到莫斯科的瓦格纳首脑普里戈任（Prigozhin）虎头蛇尾，一天之内就打退堂鼓。据称是白罗斯总统卢卡申科居中调解。这件大事当然不可能就此了结，会出现什么后续发展，仍须继续关注。

无论如何，遭信赖的人背后捅刀，应是俄罗斯总统普京执政以来所经历的最凶险一刻。对乌克兰、美国和北约而言，则是求之不得的快事。普里戈任其实已折腾了好几个月，公开向俄国防部长绍伊古和军方高层开火，指他们没有给他足够的弹药，甚至杀害其战斗人员；但没人想到他竟敢矜功自大，太岁头上动土，尽管他一路来颇受普京宠信。普里戈任有个绰号：“普京的厨师”，因为他旗下的餐饮公司为克林姆林宫提供服务。

俄国防部6月10日宣布防长签署的命令，规定志愿部队在今年7月1日之前，须与国防部签署合同，使这些志愿部队获得必要的法律地位。俄国防部决定收编这些散兵游勇，凸显个中矛盾不小。对此，自恃战功赫赫的普里戈任心有不甘，因此在限期前夕耍狠，但看来大势已去，从此无法再拥兵自重了。