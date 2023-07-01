毕达：重建乌克兰重点在清除贪腐

乌克兰还有希望吗？是否有可能彻底根治腐败？一年前没有人会相信乌克兰能坚持反抗侵略，那为什么就不能改革自己？通过意志和努力，一个国家能够从最大的破坏中重建自己，波兰就是最好的证明。

近日，网络上流行一个段子：“2021年，俄罗斯军队排名世界第二。2022年底，俄罗斯军队在乌克兰境内排名第二。如今到了2023年，俄罗斯军队在俄罗斯境内排名第二。”事实上，瓦格纳集团雇佣兵一天的哗变，确实令人们重新思考俄罗斯和总统普京的行政和危机管理能力。

因为谈判未果，在24小时内，瓦格纳及领导人普里戈任主演了从雇佣兵武装反叛俄罗斯，再到千里折返跑回驻地的大戏。雇佣兵是一种特殊职业，他们一般不会为了国家和道德而战，只为金钱和自己的利益而出战。过去给人感觉喜欢把自己当作世界第二大总统（仅次于美国总统）的普京，究竟给这些瓦格纳集团雇佣兵答应了什么条件？

很多波兰媒体注意到，俄罗斯人对此事件没有过多反应；也有评论强调，此事件是国家把合法使用暴力的垄断权，移交给私人行为者的后果。看起来，这次厨师（普里戈任）做的菜很让人没胃口。非洲十几个国家的独裁者是否会从事件中吸取教训，即为了自身的安全而限制俄罗斯雇佣兵的数量，我们不得而知。但可以确定的是，普里戈任与俄罗斯军方的内斗，引发了乌克兰局势的一系列变化，这场内斗给乌克兰带来新的机遇，同时也对俄罗斯军队的士气和稳定，产生负面影响。几千个雇佣兵来到白罗斯，增加对乌克兰北边的压力，也增加波兰和白罗斯边境本来已岌岌可危的紧张状态。