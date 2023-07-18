近现代国家的核心竞争力主要取决于三大因素：一、正确发展理念；二、正确、坚实的学术思想能力；三、符合人类生物与社会属性的国家政体（充分市场化与合理的社会福利机制）。这三者缺一而不能富、不能强。

作为俄罗斯侵略乌克兰重要作战兵力瓦格纳的负责人普里戈任，上个月兵指莫斯科的行动过程，始终未由俄军方实际阻止。他对这场战争性质的质疑，对军方腐败及战事无能的指控，加上开战一年多以来，普京及俄军的系列表现，至少说明三点：一、俄军内部矛盾深刻，庶几为一盘散沙，且普京已丧失有效组织与领导力；二、因侵乌缺乏道义、西方制裁及坚定军援乌克兰，俄军已看不到任何取胜希望，军心抵触、离散乃至已有重组；三、兵变表面指向军方，实际意在推翻普京政权，普京的政治与军事基础已严重涣散。

6月29日，在兵变后第五天，普京长时间会晤了普里戈任，更加印证了如下事实：一、瓦格纳是俄国目前维持战事不可或缺的军事力量；二、普京没有能力有效制约普里戈任而选择“和解”；三、普里戈任有能力（条件）制约普京。

普京有三个“不了解”：一、他不了解，自己及俄罗斯的实际能力撑不起他内心的贪婪；二、他不了解，美国战略及政治、经济、军事能力的真实深浅；三、他不了解，人类社会运行的真实因果逻辑。普京已陷入一场毫无意义，根本不可能取胜，也不可能获得任何政治、经济及军事利益的“脸面之战”。相反，这场侵略战争正在严重反噬着他本人及俄罗斯的国家命运。