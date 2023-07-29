纪赟：不应质疑对反侵略战争的支持

2022年2月起，一个超级大国，一个拥有全球第二军事实力的强国，一个拥有核武器，也一直威胁要对无核国家使用核武器，并且领土在过去数百年中一再扩张，直至世界最大却还不满足的国家，又一次“采取特别军事行动”。与那些自己被侵占了上百万平方公里却总是为侵略者找借口的“善良人士”不同，更出乎那些慕强凌弱，喜欢看弱国被欺负被侵略，好寻找自我安慰的鸡贼们的意料之外，这次乌克兰竟然反抗了，各种讽刺挖苦也就随之而来。因为别人的坚强，恰好反衬出自己的可怜可悲；别人的正义反抗，恰好反衬出自己的可鄙。一辈子躺在强权阴影之下的人，当然无法体会民族自由与反侵略战争的价值。支持被侵略者，竟然成了应该被口诛笔伐的罪恶，这真是滑天下之大稽。

自从俄罗斯全面入侵乌克兰以后，这场二战之后欧洲最大规模的战争已经造成数十万人员伤亡。4000万乌克兰人口中，有一半左右被迫逃离家园，流离失所。这个空前规模的人道主义灾难，很多人不在意，或者选择性失明，而一旦别国向乌克兰这个无辜的被侵略国提供援助，提供武器，就成了“火上浇油”，或者是“不顾人民死活”。这些“正义感”爆棚的人，总能以一种奇怪的方向找到对侵略者的支持。

2022年12月31日联合国官方网站上发布的当年回顾中，明确提到“可信的报告显示，自入侵乌克兰以来，俄罗斯武装部队在乌克兰人口稠密地区多次使用集束弹药，造成大量平民伤亡。到了年底，联合国人权机构已在当地核实了1万7000多人伤亡，而真实的死伤人数可能远高于此”。当然，对于这些暴行，很多人还是会选择性失明的。