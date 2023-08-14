杨瀚森：早报百年 - 真我的风采

网络时代，人人都能使用社交媒体，人人都可以成为自媒体，往往一则爆炸性新闻，在网络上发酵之初，就如“薛定谔的猫”般，难辨生死真假。主流媒体必须成为事件真实性的定海神针，成为读者大众值得依赖的首选新闻平台。

新加坡的第58个国庆日庆典结束后，除了令人印象深刻的漫天烟花之外，在社交媒体圈霸屏的一张图，是新加坡空军战机飞越狮城地标建筑——滨海湾金沙综合娱乐城的画面。领航的是最新进入空军序列的A330巨无霸空中加油机，左右伴飞的是新加坡空军主力战机F16D。A+F组合，已经是当前世界空军力量的顶尖之选。这无疑是值得所有国人自豪的新加坡硬实力之一。

就在不久前，随着中国重新开放对新加坡国民的入境免签，新加坡护照跃升为世界第一通用的旅行证件。这又彰显了新加坡的小国软实力。

和平稳定来自于国家的硬实力，繁荣发展来自于国家的软实力；一个国家唯有软硬兼备，才能保证国民的长久安居乐业。《新加坡信约》中提到的“幸福”二字来之不易，值得你我珍惜。

作为主流媒体，新报业媒体信托属下的各份报章，就是传播新加坡软硬实力的最重要载体之一，任重道远。日前一篇来自于《华盛顿邮报》的片面报道，却意外地给予《联合早报》这份“唯一可以在中国境内阅读的海外媒体”一次全球范围内危机公关的机会。

《联合早报》包括中国境内读者在内的海外用户数量，已经超过640万，如果再计入转载率及浏览率，在全球华语圈的媒体影响力不容小觑。“木秀于林，风必摧之”，面对境外媒体同行的质疑与偏见，早报可用总统参选人、前内阁资政尚达曼的一句格言来自勉：做自己。

作为主流媒体的存在价值，一方面是为全球读者提供及时并翔实的新闻；另一方面则是为受众群体提供严谨并多元的观点及评论。网络时代，人人都能使用社交媒体，人人都可以成为自媒体，往往一则爆炸性新闻，在网络上发酵之初，就如“薛定谔的猫”般，难辨生死真假。主流媒体必须成为事件真实性的定海神针，成为读者大众值得依赖的首选新闻平台。

举一个我自己亲身经历的例子：之前当国际巨星李玟去世的消息在社交媒体传开时，我与大多数人同样的第一反应是“这是假新闻”。直到我在早报网搜索到李玟去世的报道，才哀伤地接受了这一“巨星已逝”的事实。

新报业媒体信托在报道本地新闻及传播政府资讯上，有主场优势，坚持提供第一视角的真实信息，坚持为新加坡的国家利益发声，在当前的纷乱世界显得更为重要。众多海外读者正是通过早报来认识新加坡，并由此对新加坡产生亲切感。正如李显龙总理所说，新加坡国虽小，但新加坡声音受到国际尊敬。

《华邮》的另一个指责是早报的“亲中”立场，作为早报言论版的作者，我倒觉得可以一笑置之。新加坡的国家外交方针是多交友、不树敌，摒弃“非友即敌”的二元化思维。在今年3月，新中两国领导人更将两国关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。早报作为新加坡主流传统媒体，无论是从读者受众角度，还是从国家利益角度，都有责任维护新中友好这一基本原则。

正如同样的半杯水状态，有人视之为“半满”，也有人得出“半空”的结论，世人常常陷入信息茧房的困境，并容易选择接受属于自己舒适圈的结论。当前俄乌战争就是一个很好的例子：同样一场战役，网络上永远充斥着“俄军大胜”或“乌军大胜”两种截然相反的观点。

新加坡作为多元社会，早报言论版多年来一直坚持呈现不同视角的多元观点，让来自不同国家、不同背景的作者都可以通过早报这一平台向世界发声，这其中也包括各国政要。言论版甚至有一栏目为“观点碰撞”，通过两位甚至多位作者的争论，让读者有机会了解并思考同一事件的多元观点；一枚硬币都有两面，兼听则明。

早报在今年迎来自己的创刊百年庆典，意义非凡。祝福早报做好自己，向世界呈现真我的风采。

（作者是亚太区域企业集团总裁）