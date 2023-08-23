所有的防范机制可以发挥效用于一时，却不可能长久抵挡民粹的浪潮。最后和最坚实的防线，其实是选民。如果新加坡选民能达到瑞士选民那样的高度和素质，国家前途和储备金的安全就十足有保障。

最近，国家储备课题又成热门议题。亚洲新闻台（CNA）制作的节目，首次比较深入地介绍和讲解了储备金的运作，以及政治领导人所要传达的信息。

简单说，储备金对新加坡的发展和生存实在太重要了。虽然我们不知道从建国至今，实际上已累积了多少亿元的储备金（政府当然知道，但不公开，因为国之利器不可以示人），但我们知道国家有一笔数目可观的保险金，能在我国遇上危机时派上用场，帮助大家渡过难关，而不必向外借贷和举债。突然来袭并在瞬间就瘫痪全球经济的冠病疫情，就是一个活生生的例子。在此之前，则是2007年至2008年美国华尔街金融风暴导致的全球金融危机。

为保障这笔随时能救命的储备金不致被挪用或滥用，建国一代领导人伤透脑筋，煞费苦心想出了各种防范机制，包括规定每一任政府任内都必须确保收支平衡，任期结束时不会出现财政赤字。只有在遇上特别紧急状况时，政府才能要求动用储备金，但须得到掌握开启国库第二把钥匙的民选总统的同意。当初修改宪法，赋予民选总统这样的权力，主要是希望一旦意外出现一个无能或民粹政府，总统可以起看守作用，保护储备金。