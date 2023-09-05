谢乐天：金砖国家：世界秩序的新选择？

金砖国家在2022年历史性地达成扩员进程的重要共识，自此之后有关讨论便日益多起来，许多国家都曾通过不同形式表达想要加入金砖国家的意愿，或递交相应申请书。最终在今年的金砖峰会期间，南非总统拉马福萨宣布阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋获邀加入。一方面，这显示出金砖国家具有一定的感召力，符合这些新兴市场国家和南方国家的发展利益。但另一方面，金砖国家的扩员以及朋友圈的扩大，也在一定程度上加剧部分西方国家对金砖合作的敌意。

按照现实主义一贯强调的权力斗争观，具有排他性、稀缺性等特点的权力，就必然会受到世界各国青睐。为此，国家就会上演争权夺利的戏码，零和博弈的逻辑因此成立，甚至还可能导致“大国政治的悲剧”。从这一角度来说，金砖国家的发展壮大，必然会招致部分西方国家的猜忌。与此同时，本就不透明的国际政治，使得西方很难知晓对方将要作出何种行动以及这些行动有何目的，最终进一步加剧西方国家的不安。在他们眼中，金砖国家的群体性崛起，不仅侵蚀其既得利益，而且还寻求扩大在中间地带国家的影响，谋求构建一个新的“小集团”同现有的七国集团（G7）展开两极对抗，甚至想击败G7建立一种全新的世界秩序。

因此，坐视金砖国家做大做强，将不利于西方利益最大化。所以，不难发现在过去一段时间里“金砖威胁论”以及“金砖褪色论”的论调不绝于耳。特别是在金砖国家及其附属机构将扩员问题提上日程之后，部分媒体还尝试炒作金砖国家内部存在重大分歧，试图通过这种方式分化、削弱金砖国家影响力。