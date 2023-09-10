汤玲玲：让竹蜻蜓飞得更高更远

不论什么活动，都必须根据对象的需求来策划，才能取得成效，如玩竹蜻蜓须掌握好正确角度，才能飞得更高更远一样。

超老龄社会将至，近几个月，政府推出不少相应新措施。“健康SG计划”（Healthier SG）从7月起让全国登记参与，李显龙总理接着在8月国庆群众大会上宣布将推出“乐龄SG”（Age Well SG）计划。这些计划都在积极推动活跃乐龄，打造亲乐龄环境，全方位倡导促进身心健康。社区今后也将有更多的“活跃乐龄站”（Active Aging Centre），其服务也将有所转型，从而吸引更多乐龄站附近的居民参与活动及成为义工。

负责活跃乐龄站的朋友们分享所面对的挑战，其中少不了的是如何吸引更多男性参与。上一期的《零距离》聚焦在年长男性缺席社区活动的课题。文章刊登当日（6月11日），我正在日本东北岩手县偏远的一个小市镇，参加一个社区活动中心的十周年庆典。这个名为“居场所屋”（Ibasho House）的中心别具特色。

“居场所”（Ibasho）的概念源自环境老年学家清田英巳，是在2011年东日本大地震和海啸后提出，旨在预防社会孤立，尊重长者的贡献，促进社会和代际融合。居场所屋从零开始，吸引年长男女居民自愿参加，不只创建一个温馨舒适的社区空间，也提供了一个场地，让长者有机会为各个年龄层的社区成员做出贡献。