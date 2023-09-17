严孟达：国家治理中的见微知著

国家治理不进则退，新加坡政府仍得不断改善新加坡人的生活水平，把大事做好好，小事做美美。

新加坡人出国旅游，动不动拿别人的情况作评比，是普遍心理。到比较落后的地方，新加坡人潜意识中的优越感再也掩不住。到了发达进步的国家，就自然而然谦虚起来。

区域邻国的发展与新加坡的距离越来越大，到邻国旅游就像是回到半个世纪前的新加坡。近日造访泰国南部小镇勿洞，见识了前马共分子投诚后所设立的友谊村，参观了一小段当年的地下道——今日游客的“打卡”景点。当年马共追求政治理想前赴后继，有的牺牲性命，有的付出了青春代价，为反殖民统治作出了不小的贡献，为后人留下一段可歌可泣的历史。

在勿洞短短两天的逗留，见证了传说中一部电单车可以坐全家大小的奇景。大人骑着电单车前后各载了两个小孩，不得不佩服大人小孩艺高胆大。我们的惊叹，当地人则见怪不怪。所谓的“高手在民间”，其实都是生活逼出来的。发展落后的地方，公路交通安全要靠自己保重，无法以我们的标准来衡量。

公路交通安全可作为不同社会进步的指标。近日在网络上看到一个台湾网红“极限一绳”的视频，他以活泼、有趣的表现手法，拍摄台湾和新加坡两地学区的交通安全情况差异，表扬新加坡的比较人性化，还带着嬉笑怒骂的语气，自嘲台湾的情况像是为驾车者设计的罚款陷阱。

学区的交通安全是个冷门话题，但也吸引过百个网民跟贴，可见还是会引起一些共鸣。其中大多数是跟着骂台湾，而点赞新加坡的声音此起彼落，甚至有一个在新加坡居住的台湾人说，有一天下大雨，他从出门搭地铁一路到目的地，过程中“一滴雨都没有淋到”，赞叹有盖走道的设计。也有一个网民突然冒出一句，说“新加坡是个极权国家”。还有一个网民指出，新加坡另有“silver zone”（乐龄安全区），协助银发族和不良于行者安全地越过马路。

这个讨论似乎提醒了我们，对于习以为常的生活安全与便利，我们“久处芝兰之室而不闻其香”，但在别人眼中都是“奇景”；就像我们看到一部电单车坐几个人一样大惊小怪。

我国从2021年7月起，加重惩罚在乐龄安全区和学区的违规驾车者，罚款额和违规记分都提高。在接近这两个区的行人过道时，没有放慢车速或让路给行人，都属违规行为。

几年前，导致年长行人伤亡的交通事故呈上升趋势，从2015年的223起增至2019年的317起。内政部指出，年长行人胡乱过马路是导致部分交通事故的原因，但不负责任的驾驶行为，例如没有在接近行人过道时放慢车速，也导致许多交通事故。

乐龄安全区计划在2014年展开，车速限制为每小时40公里。另外一些地方也设有“安全岛”，让年长者可以分段过马路；以及缩小车道宽度，提醒驾车者放慢车速。当局多管齐下提高交通安全，改变组屋区内的道路设计，以人为本，不计成本，是利民政策的思路。但目前的公共教育和宣导还有待加强，不少人对新的公路设计有意见。

新加坡已是个迅速老龄化的社会，为乐龄人士设想的公共设施可能还会不断推出新的点子。新加坡以法治严厉扬名，施政中的人本精神也应该得到更大的重视和宣扬，借鉴外国的做法和社会上的集思广益，可以不断促进社会的进步。

新加坡没有天灾，这一点算是得天独厚，加上公共设施和治理的不断完善，确保无论是坐轮椅者、脚踏车骑士、推婴儿车或手推车的人每日“出入平安”。国人一旦出了国外，就得靠自己的警惕心，不要怪别人的情况为何跟新加坡不一样。世上有些事情“不一样就是不一样”。

美国政坛有句俗语“All politics is local”，政治就是地方政治，能够把人民的生活起居管理得好，就能赢得选票。新加坡也奉行这套。但是，现今时代，把人民照顾得体体贴贴，热天免晒太阳，雨天淋不湿，人民习惯了，还以为这是与生俱来的权利，不能把选票混为一谈。

台湾政治跟新加坡有基本的不同，台湾选民热衷于政党政治，政绩不以治理效率衡量。因此，台湾人也经常以新加坡的治理效率鞭策台湾地方政府。国家治理不进则退，新加坡政府仍得不断改善新加坡人的生活水平，把大事做好好，小事做美美。见微知著，巨细靡遗，才是纪念李光耀的最好方式。

（作者是《联合早报》特约评论员）