金建国：东北亚两大对立阵营成形

东北亚两大阵营构成了新冷战。新冷战是双方互动的结果，两大阵营对立的意识形态，决定了领导人选择走冷战的道路，政治正确导致领导人不承认新冷战，但领导人都在从事冷战的行为。

美国国务卿布林肯9月13日承认，冷战后形成的世界秩序已经终结，多年相对的地缘政治稳定，已经让位于与威权主义国家和修正主义国家日益激烈的竞争。“中华人民共和国构成了最重大的长期挑战，因为它不仅渴望重塑国际秩序，而且越来越拥有实现这一目标的经济、外交、军事和技术力量。”虽然布林肯不承认世界已处于冷战状态，中国《环球时报》却已发表系列文章，承认新冷战的到来。

按照中国政治学者金灿荣的说法，中美双向意义上的“新冷战”并未开始。究其原因，一个关键在于中国拒绝新冷战甚至决不允许世界滑向新冷战的态度一以贯之。金灿荣的说法与中俄朝三国结成了事实上同盟的情况严重不符。

中俄朝是与美国对立的阵营有着《中朝友好合作互助条约》的中朝关系是军事同盟关系。但根据这两个国家的特点，纸上的条约远不如两国领导人之间的个人关系。比如，1966年中国的造反派提出“打倒走资派金日成”的口号。金日成得知后，恼羞成怒，下令捣毁中国志愿军陵园，将纪念碑、墓碑统统打烂。同样，当金正恩不满意中国的时候，可以说中国是“中修社会帝国主义”。由此判断，中朝关系只需要看领导人之间的偏好如何。