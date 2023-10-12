刘惟诚：柏朗埃补选后的好消息与坏消息

登州甘马挽也即将举行国席补选，迎战伊党的估计也会是巫统，国盟会派出重量级人马上阵。之前盛传伊党打算派出马哈迪上阵甘马挽，国盟在柏朗埃补选败北后，会对这个部署更感兴趣，增加传闻坐实的概率。

在甫落幕的马来西亚彭亨州补选中，代表团结政府捍卫原席的巫统，以2949张多数票守住了柏朗埃州议席。柏朗埃在1986年创建以来，一直都是巫统的强区，在马国政治史上反风最盛的五年里，即1990年、1999年、2008年、2018年和2022年，他们都能顺利击退对手。这意味着国阵在此地的基本盘极为稳固，再加上补选开打之后，国盟的选情一直处于下风，所以此次的补选成绩并不令人感到意外。

既然柏朗埃补选从一开始就是巫统囊中物，而且是彭亨42个州席中选民人数倒数第五的小选区，何以马国政坛会如此看重这场补选？其一，柏朗埃被沙白、联增、古艾、直凉，以及森美兰州真奈等五个州席环绕，除了联增是伊斯兰党的据点，其余皆由巫统和行动党掌握。换句话说，团结政府是以围堵之势强守柏朗埃，巫统若在这里有任何闪失，巫统主席兼副首相阿末扎希与在彭亨的心腹，即巫统州主席旺罗斯迪都很难向团结政府和巫统基层交待。

其二，内贸部长的职务从原任部长沙拉胡丁逝世后，悬空已有三个月，再加上团结政府已经历数场选举、民联阵（MUDA）撤出支持等一系列重大政治事件，首相安华确实急须透过改组内阁，来重新调整团结政府内的党派平衡。团结政府将在10月13日向国会提呈2024年财政预算案，预算案公布前后两周内都是安华改组内阁的最佳时机。所以作为最接近财政预算案提呈日的柏朗埃补选的成绩，将决定巫统能否得到他们想要的官职。