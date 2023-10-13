白士泮：Web3.0应是维系全球命运共同体新网络

Web3.0是竞争赛道或者是合作平台？近期不少舆论热烈报道，Web3.0已成为全球多个金融创新中心角逐的重要赛道。尤其是在亚洲，香港和新加坡经常被业者形容为Web 3.0霸权的激烈竞争者。但基于以下三个观点，香港和新加坡更应该协同发展，为国际社会打造更公平、更民主、全球人类共用协作、共治共享的下一代网络。

不会改变实体优势格局观点一。Web3.0只是新时代开放和智能的互联网，是网络工具，最终的价值在于与实体金融、经济和社会结合。Web3.0跨时空的大规模协作，可能会导致某些由数据驱动的一些变革，尤其在知识数码经济领域。但基本上它不会改变国家原有实体优势的大格局，比如香港是中国的国际窗户，或新加坡是国际转口贸易枢纽的地位。反而，借力Web3.0，新加坡可以为亚细安甚至亚洲，而香港可以为大中华区提供更好的数码金融与经济服务。对两者来说，Web3.0不是零和游戏。

创建新网络维系机遇观点二。完整的数码生态系统需要集体治理、通用标准、开放架构和可互操作的基础设施。之前的Web1.0和目前的Web2.0都被西方科技掌控，主要为资本财团牟利。现在是结合中国大陆、香港和新加坡的优势与力量，争取创建新一代互联网话语权的大好机遇，以便共同创建更公平、更民主、多边治理、维系全球命运共同体的新网络。