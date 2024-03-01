吴凯时：普京的撒谎、狡辩惊醒西方

俄乌战争进入第三个年头。从开始到现在，俄罗斯总统普京以撒谎、狡辩和“公投”，为自己的侵略辩护。普京的第一个撒谎是“辟谣”，辟美国“造谣”。美国准确地侦知战争将要发生，警告世界普京要入侵乌克兰。普京反驳美国总统拜登，说只是在军事演习。英国前首相约翰逊披露普京的保证：“他告诉全世界，他亲自告诉我，他不会入侵乌克兰，就在下达坦克开进命令的几周前。”世界相信了普京，但是很快美国的警告成真，俄军直扑基辅，侵乌战争爆发。事实证明造谣的不是美国而是普京。

普京把侵略狡辩成“特别军事行动”，这发生在一个不该发生的时间。2022年2月底北京冬奥会刚结束，冬残奥会即将开始，国际惯例是奥运会期间不能开战。普京返回莫斯科即于2月24日，不顾国际惯例挥军乌克兰。全世界都认为乌克兰即将亡国，普京也认为灭乌就几天的功夫，符合快速的“特别军事行动”称谓。但他的闪击失败，他狡辩的“特别军事行动”是名副其实的侵略战争。

普京有一个老生常谈的狡辩，“北约东扩”。回顾北约诞生背景：斯大林怂恿捷克共产党夺取政权，尤其是斯大林制造近一年的柏林危机，催生了1949年的北约。所谓“北约东扩”，实则是这个集体防御组织“被迫”东扩。苏联垮台后，一些加盟共和国和东欧傀儡国，其中有普京朋友欧尔班执政的匈牙利，惧怕继承苏联的俄罗斯，纷纷加入北约求安全。普京入侵乌克兰不但没有阻止北约东扩，反而进一步促使长期中立的瑞典和芬兰加入北约。