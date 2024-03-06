韩和元：俄罗斯扩张的悖论与必然归宿

美国学者罗伯特·吉尔平认为，经济领域的边际收益递减规律，同样适用于国际政治，当一国的领土扩张超过一定限度后，管理和保卫的成本，将迅速超过扩张的收益，从而导致帝国衰落。历史上的罗马帝国、英帝国无不是这样走向衰败的。

两年前的2月24日，俄罗斯以“非军事化、去纳粹化”为由，全面入侵乌克兰，并迅速发展为第二次世界大战以来欧洲最大规模的战争。要理解俄罗斯目前对乌克兰的痴迷，重要的是要认识到，在俄语的普遍用法中，俄罗斯从来不是一个国家。不像从奥斯曼帝国中崛起的现代土耳其国家，也不像成为帝国又失去了帝国的大不列颠，俄罗斯从来没有一个独立于帝国的身份。正如英国历史学家杰弗里·霍斯金（Geoffrey Hosking）所言：“大不列颠曾有一个帝国，但俄罗斯曾是一个帝国。”

这个国家的扩张，有着悠久的历史背景，最早可追溯到伊凡三世的统治。在他的统治下，俄罗斯的前身——莫斯科公国成为蒙古人建立的金帐汗国属下最强大的城邦，并在蒙古人的统治衰落后，继承了它的统治和统治风格。由此，开始了莫斯科公国的扩张，开始了所谓的“俄罗斯土地的聚集”。伊凡三世的扩张主义愿景，又几乎被后来的俄罗斯帝国、苏联和俄罗斯联邦的统治者所接受。正如历史学家斯蒂芬·考特金（Stephen Kotkin）所指出的，“从16世纪伊凡雷帝（伊凡三世的孙子伊凡四世）统治时期开始，几百年来，俄罗斯以平均每天50平方英里（129平方公里）的速度扩张，最终覆盖了地球陆地面积的六分之一。”

军事战略无疑是俄罗斯扩张的重要原因之一。俄罗斯历史上的强大军事实力，使它得以通过武力手段征服周边国家，扩大国土。古代的莫斯科公国通过与蒙古人的金帐汗国的战争，逐渐解放和吞并了周边的原鞑靼诸部，确立了俄罗斯的统一。沙皇时代，俄罗斯通过与波兰立陶宛联邦、瑞典等国家的战争，获得波罗的海沿岸的重要港口和领土，实现了向西方扩张。苏联时期，俄罗斯通过参与二战和冷战等战争，获得了部分东欧国家的扩张。