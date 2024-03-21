纪赟：本地书店的宿命与前程

独立书店的存在价值，甚至不在于推动阅读习惯，而是培养起文化社群，为冰冷的水泥城市赋予温暖的人文色彩。书店与图书馆共同承载着一座城市的精神，因此它们所需要的就不仅仅是经济上的支持。一座城市甚至可以通过它所能滋养的独立书店，看出其文化品味。新加坡如果失去了全部具有本地个性的小小书店，将是这个城市国家精神上的无言失落。

本地语文与文化研究学者陈志锐的《当书店都关门之后》一文（《联合早报》3月9日言论版）引起我的共鸣。除了伤感之外，陈教授还提到一个重要问题。对于书店这种可以提升城市品味，却又面临时代大潮冲击的传统行业，政府是否应出手相助？如果需要，又如何能做到效率与公平的结合呢？



书店业的兴起，是以书籍的诞生与商业传播为前提的。欧洲最古老的书店可以追溯到公元前后，当时罗马贵族私人购书已成潮流。至于中华文明，纸张与雕版印刷术的发明，直接让知识传递的阶层下移，成为唐宋变革的关键。尤其到了宋代，书籍铺与书肆极为盛行。当时的书店不仅卖书，更兼具出版与销售两项职能。南宋都城临安更是书肆林立，很多重要书店所刊行的版本一直流传至今。像贾官人经书铺、陈思书籍铺，每家书店都有刊行售卖的特色书籍。其中最有名的是陈起的“临安府棚北大街陈宅书籍铺”，它所刊行的唐宋文集，就是版本学中著名的“书棚本”。

现代意义的书店则是机械印刷术的产物，书籍价格不断降低，加上知识普及使得购书成了平民消费，各种连锁或者独立书店才得以流行开来。书店能带来的体验是其他商店无法比拟的，我至今还有个习惯，每到一座新城市就去逛逛书店。即使在陌生的语言环境中，也不会妨碍沉浸在知识与信息海洋中的畅快之感。因为书店所出售的，是人类知识的精华。