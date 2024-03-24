汤玲玲：改变照顾文化 支援生活自立

对于有吞咽困难的长辈，中心导入了源自日本的“介护食”软质食物，用可耐高温的食品塑型剂将糊状食物胶化，并塑型回原本样貌，让长辈可以安全地重温美味可口的热食原味。这几年来，通过中心制备的介护饮食，已协助近20位长辈移除鼻胃管，回到自立由口进食的能力。看到肉菜分明的介护餐那一刻，我不由自主地红了眼眶。

父亲1月底去世后，我的第一个出差是过了元宵到台湾的一个养护中心做田野调查。

坐落在台中高原的松柏园予人耳目一新的惊喜，除了鸟语花香的宜人环境，设备齐全和舒适明亮的生活空间，更从方方面面体现出以人为本照顾文化的深耕。据知，它的创办人李天德先生在1990年代初构建这个中心时，曾多次前往日本考察，导入从传统的医护到看护为主的概念，把目标放在建立一个能让长辈活得快乐、安全、有尊严，和像在家中般的自然生活。

这家有大约120位长辈入住于附浴室厕所的两人或三人房间的中心，也在差不多十年前开始，落实源自日本竹内孝仁教授的“生活自立支援”照护模式概念，极力协助长辈提升自主生活能力与品质。通过“不当照护体验工作坊”的训练和机构辅导等经验分享，更进而在全台湾推广和实践这个概念，翻转了以往以便利性为主的照顾服务模式。