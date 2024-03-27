杨军：为何俄国决策一错再错？

国际社会应更加勇敢果决地站出来疾呼：是时候俄国该停止战争、握手言和了！是时候该讨论如何相对体面地撤出乌克兰，实现和平！是时候该思考战后重建与和解的问题了！

自俄军高调宣称占领阿夫迪夫卡之后，欧盟及北约不仅纷纷宣布大力军援、经援乌克兰，越来越多欧盟成员国也开始做好防御准备，转向“战时经济”。以法国总统马克龙为代表的北约多名领导人，日益把俄乌之战拉到事关西方生死存亡的高度，显然普京等俄国统治高层又一次严重低估欧美对这场战争的强烈反应与持续反感。

纵观两年来的战事发展，俄国决策层所做的几乎每次军事决策都带来更多问题，将和谈的希望一再熄灭而使得双方（多方）日益相互仇恨，并朝着更大的冲突迈进，乃至滑向愈发不可收拾的核战边缘。从布查惨案、马里乌波尔废墟以及巴赫穆特绞肉机般的惨烈，带给欧美强烈震撼与愤怒，逐步大规模支援乌克兰重型武器；就像俄国严重低估从乌克兰被占领土向俄罗斯非法驱逐和转移儿童违反战争罪一样，导致国际刑事法院向普京发出逮捕令；就像俄军一直对乌克兰民用设施几乎无差别的导弹攻击，尤其是对大坝的攻击，才最终使得欧美政府不仅下定决心援乌海马斯、集束炸弹、暴风阴影导弹和F16战机，而且乌克兰很快便得到全世界最先进、最完备的防空导弹；就像俄方没想到“特别军事行动”会导致芬兰和瑞典迅疾加入北约一样；就像前年冬天俄方严重高估欧洲对其能源的依赖，使得能源牌彻底失效一样，不仅使其赖以维持庞大战争开支的能源收入大幅缩水，而且犹如釜底抽薪，彻底断了欧洲人对俄国的最后念想。一言以蔽之，开战以来俄国的诸多表现，几乎无一不是置俄国于更加孤立、更受国际社会唾弃之不利境地，且一轮比一轮严重。