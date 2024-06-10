廖建裕：普拉博沃的外交理念

如果了解他的背景，我们大概可以看出普拉博沃为何会羡慕中国的成就。军人出生以及具有强烈印尼民族主义思想的普拉博沃，仰慕中国在中央集权下取得重大成就，他可能有意效法。

6月1日在新加坡举行的香格里拉对话（简称“香会”）中， 印度尼西亚现任国防部长、候任总统普拉博沃发表演讲，表示印尼已做好准备， 派遣维和部队到加沙地带，为各方面提供保护并监督停火协议。他还说， 在近期内， 印尼也准备好撤离和治疗1000名巴勒斯坦受伤难民。这项建议虽然是在香会提出，其实，早在去年11月13日的印尼总统竞选演讲中，他就已提到接受巴勒斯坦受伤难民的计划，并且得到总统佐科的支持。

去年11月13日，雅加达战略与国际研究中心举办“印尼外交的方向与战略”研讨会，邀请普拉博沃发表演说，有国内外嘉宾出席。这个演讲和对话长达90分钟（不包括他在场外回答记者的问题），是普拉博沃近年发表过的有关印尼外交的较详细说法，包括对于现阶段的世界重要议题。不仅如此，这次的演讲和对话，全程应用英文，也有不少外国使节人员出席，他们的提问，普拉博沃也无问不答，很显然，他是说给印尼以外的人士听的。

外交方向采取“自由独立”政策且让我以这个演讲与对答作为基础，叙述和分析候任总统的外交政策。