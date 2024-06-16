韩咏梅：梁文福、王辰威之后的4G华文人

第四代的新加坡华文人，除了小红书、B站、抖音还有微信等社交媒体的朋友圈外，需不需要更多朋友？他们会不会身在新加坡，生活却在虚拟的“网络中国”里？每一代新加坡华文人，都必须有自己的风格与内涵。未来新加坡华文人很可能越来越不懂南洋大学、不能对新谣产生共鸣、主要籍贯的方言也不再是五大，在巩固和加强多元种族的新加坡优势同时，也应该继续让新加坡的多元文化保持百花齐放。

上星期在滨海艺术中心音乐厅出席新加坡华乐团呈献的《遇·见：梁文福作品音乐会》，一首首优美的音乐和歌，满载着许多人的青春岁月、文化情怀、家国之爱。

我们这一代建国前后出生、以华语为主要语言的新加坡人对梁文福的歌词都很熟悉，包括里面的感情和记忆。比如开场曲《写一首歌给你》，即使纯音乐演奏没有唱歌，我们都能随着音符唱出由排比句组成的120字歌词，那是镌刻在心底的少年情怀。



到了下半场，音乐和歌词封存的是另一种超越个人的社会和时代记忆，我们的国家和文化认同。而最让我惊艳的是作曲家王辰威改编的音乐中的新加坡风格。特别是梁文福在1990年创作的《麻雀衔竹枝》，这首歌曲因为歌词中有几句广东话和福建话，在方言被严格禁止的年代，它在官方电台和电视台禁止播出，这段历史有其荒诞性，还好在2013年解禁了。