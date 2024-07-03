张田勘：医学论文撤稿说明奇迹都应受质疑

对所有的奇迹和成果，不只是要小心求证，而是须要制度性地质疑、验证，才能既符合循证的原则，也能揭示最接近客观规律的事物本质。

中国媒体最近根据《撤稿观察》的信息报道，一篇22年前发在《自然》上的开创性论文于6月17日正式被撤，刷新了被引用次数最多但最终被撤稿的纪录。这篇论文由世界干细胞领域顶尖科学家维法利（Catherine Verfaillie）于2002年发表。论文声称一种来自骨髓的干细胞（多潜能成体干细胞，MAPCs）可以生长分化为任何体细胞类型，在发表后的20多年里，被引用近4500次。

这篇论文创造了科学史上的奇迹。虽然引用次数并不算最多或比较多（史上引用最多的论文是1951年，美国两院院士、生物化学家奥利弗·豪·洛瑞发表的一篇论文，被引用30万次），但该论文是撤稿论文中引用次数最多的。其次，该论文的内容是现代生物医学的前沿学科，是各国研究人员梦寐以求将造福人类的干细胞再生内容，如果属实，将改变人类对生命的认知，并治愈和挽救无数人的生命，如应用于再生医学、器官移植等医疗领域。

奇迹值得人们喝彩、祝贺和敬仰，但反过来也应当受到检验和质疑。不幸的是，现代社会有一种现象，不允许质疑，理由很多，其中一个最常见：不要见不得人好。然而，任何成果或现象，不仅仅是科学研究的，很多人间的奇迹一旦出现，就具有两面性，既可能受到赞美，也会受到质疑，而且后者更为重要。原因在于，只有在接受全面质疑和充分验证后，无论是证伪还是证实，才值得信任，也才有价值和意义，包括经济、社会、文化和文明的价值和意义。任何成果和事物，如果经不起质疑，或不敢接受质疑，对社会和人类都将带来大大小小的无尽灾难。