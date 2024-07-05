吴旻洁：是诚品书店还是它依存的台湾社会？

新加坡人民还需要什么呢？诚品如何把“台湾的诚品”，或者应该说，“诚品所依存的台湾社会脉络”搬到新加坡呢？但是，这些会不会都是一种果的显现？我想，若论及因，最重要的缘因之一应该会是：台湾有侠。

5月底飞往吉隆坡和团队讨论后续的店型改装计划之后，6月1日参加了2024新加坡一年一度“城市阅读节”所举办的分享会，主办单位是新加坡新报业媒体信托旗下的华文媒体集团，由《联合早报》推广。新加坡“城市阅读节”前身为拥有37年历史的新加坡书展，今年进入第二届，为期10天，积极推广阅读与优秀文学作品，包含20几场海内外作家的分享会、工作坊、导览会与图书展销会等。

我以诚品书店今年35周年企划的文案与全年进行的重点活动《BookStory 一段由书展开的故事》为题，分享过去20年参与诚品的心境转变与影响我经营诚品的重大事件，包含“2009当哥哥骤然逝世：翻转骄傲；2017爸爸与老板离世：深化信念；2020～疫情与第二曲线：锻炼心性”，顺着时间轴谈诚品、自己、内在的改变再到诚品、外在的世界。

在听众三方环绕的长方型剧场空间，与百人面对面近距离述说，我看得见每个人的表情。在场听众有30年不见的国中同学携家带眷，有多位热情执着的大小书店经营者，这也是我第一次和华文媒体集团社长与《联合早报》总编辑见面，席间新加坡副总理王瑞杰和夫人、国家文物局局长章慧霓坐在第一排从容亲民。到了问答阶段，我首次体会到新加坡读者绵密追问的威力。