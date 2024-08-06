伟达：乌克兰局势正酝酿关键转机

常言道，听其言观其行。在乌克兰及西方即将对俄罗斯发起新一轮反击，并迫使普京进行和谈之前，中国方面无疑依然面对何去何从的是非抉择。

前一段时间， 欧盟和北约领导层忙于选举换届，美国总统大选格局则显得扑朔迷离，中国方面的中共二十届三中全会也有待举行召开，普京抓住这个难得的政治空档，曾在乌克兰前线发起若干攻势，试图以此影响和撬动整体局面，产生某些对俄罗斯有利的走向。

但现在普京的攻势已全面失败，俄乌战争重回僵持局面；欧盟及北约的新领导层已经产生，捍卫欧洲安全、反对和抗击俄罗斯侵乌的立场更趋强硬；美国大选虽最终结果待定，但对阵格局已从原先的老人政治，变成新生代政治力量对老人政治的有力挑战；中共的二十届三中全会已经结束，从会议公报来看，平淡无奇，维稳考量大于进取，也就意味着所有现行思维和做法将继续下去。

在欧洲方向，欧盟继续加大对乌克兰的支持力度，同时观望美国大选趋势，并与中国展开前所未有的贸易战。关于中欧贸易战的根源，欧盟官员曾有清晰的表述，就是贸易问题本身都可以谈判协商，但中国暗助俄罗斯的行为绝不可接受，确保欧洲安全是一切问题的根本底线。为此，欧盟不可能在这个关键时刻还大力促进中欧贸易，因为那就等于允许并鼓励中方更多援助俄罗斯。