上个月底，《经济学人》杂志刊登《如何识别AI生成的文本》（How to Spot AI Writing）一文，归纳出生成式AI写作的几项典型特征，包括偏爱某些正式词汇、较长的句子，和层层铺陈的论述方式。许多社媒的二手报道，把它炒作成“AI代写的四大破绽”。我读完后的第一反应却是：“几十年来的学术论文，不就是这种文风吗？”

我过去20多年阅读、评审和撰写英文学术论文，文章列举的大部分特征（除了近几年才开始流行的长破折号（em dash）之外），我几乎天天接触。换句话说，这些写法在生成式AI出现之前，早已存在于学术论文、研究报告，以及法律文件、政策报告等论述性文本中。那人类口中的“AI文风”，究竟是AI新创，还是误把一种原本就存在的文风，当成AI的发明？

《经济学人》一文，非关经验法则，而是进行看似严谨的对比研究，把多个主流大型语言模型生成的大量文本，与真人写作比较。真人语料主要来自《纽约时报》、CNN、《华盛顿邮报》等媒体的新闻稿，以及小说等文学作品，再利用统计分析归纳哪些词汇、句法和论述方式在AI文本中较常出现，据此总结所谓的“AI文风”。相较于网络上凭几个词语或一个长破折号，便断定“这是AI写的”，这样的分析貌似严谨得多。