就在北约战机击落一架从白罗斯进入立陶宛领空的无人机仅一周后，一架从加里宁格勒起飞的俄罗斯军用直升机，于9月23日短暂侵犯波兰领空。这两起入侵都不是孤立事件。日益增多的安全事件显示，克里姆林宫对乌克兰发动的侵略战争，正愈发不祥地逼近北约边境。

北约紧急出动战斗机拦截并击落无人机固然令人感到安心，但侵犯行为所体现出的更广泛趋势，却引出一个棘手的问题：欧洲和北约将如何应对这些挑衅？虽然北约抵御此类行径的能力日益增强，但似乎却不那么情愿让俄罗斯为侵略行为付出代价。

这种威慑力的缺失直指欧洲安全问题的核心。一方面，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰和罗马尼亚等北约前线国家，正在应对俄罗斯的军事和混合威胁，并在防空、导弹防御、反无人机系统、网络韧性、关键基础设施，以及民防准备方面投入巨资。 北约已加强东部战线，欧洲各国政府也在经历数十年的投资不足后，重建军事能力。但正如我在大西洋理事会发布的一份新报告中所指出的，此处存在着一个长期缺口：北约成员国的应对措施，依然以防御和被动反应为主。