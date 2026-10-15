新加坡F1赛季游客络绎不绝，酒店与旅游业迎来商机。令人唏嘘的是，滨海艺术中心一家经营16年的本地餐馆，今年早些时候结束营业，店主在接受采访时说，客流下降是关店主因。他还特别指出，F1等大型活动期间的道路封闭，进一步影响餐馆的客流与经营。

当然，不能将一家餐馆的停业简单归咎于F1。但它揭示一个容易被忽略的现实：对原本就承受经营压力的小商家而言，一年一度的国际盛事，未必是期待中的商机，而是又一轮必须独自消化的成本。同时，网络也出现不少居民抱怨的声音，指出种种生活和通勤的不便。当看台上欢声雷动，赛道外却有商家为生计发愁、居民为日常出行烦恼，我们有必要思考：在享受国际盛事带来的经济红利时，如何让承担不便的人也得到公平对待？

F1为新加坡带来可观的经济效益。根据贸工部公布的数据，2008年至2024年，赛事累计创造超过22亿元的新增旅游收入，并为本地企业带来大量商业机会。然而，整体收益并不意味着人人受益。酒店可能因房价上涨而获利，赛道附近的小餐馆却可能因熟客减少而蒙受损失。