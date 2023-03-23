校园大头条——你的饮食健康吗？

你爱喝饮料吗？饮料上的营养等级标签有什么作用？

如今，所有在新加坡售卖的包装饮料都必须分类为A、B、C或D四个营养等级标签（Nutri-Grade），同时列明含糖分和饱和脂肪的百分比。

当中，较不健康的C和D级饮料必须贴上标签，让消费者容易辨认。有不少公众受访时说，现在会查看营养等级标签，避开D级饮料，培养更健康的生活饮食习惯。

这一期的《校园大头条》，德林小学的三名学生打头阵，分享对健康饮食的看法。

吴子悦／德林小五

帮助公众选择健康饮料

我早上会喝牛奶或者少糖的果汁，只有在特别的节日比如新年或者家庭聚会，妈妈才让我喝一点汽水。我觉得给饮料或食物标上等级标签，能让公众做出更明确、更健康的选择。

谢佳灵／德林小六

营养等级标签益处多

喝饮料对我来说已经成为一种习惯，但我更喜欢无糖或少糖类的健康饮品，喝多了也不会对身体有太大的伤害。看了新闻报道之后才知道这个营养等级标签的用处。有一些糖尿病、高血压患者，可以更好地去挑选饮料。

闫家铭／德林小五

少糖饮料是首选

我平常会喝利宾纳或者美禄，如果超市里有卖少糖的，我会选择少糖的美禄。因为较低糖的配方不会让我糖分超标，也不会得糖尿病。我也会提醒家人朋友购买饮料时，参考营养等级标签。