大头条进校园——旧物大改造

不再载客的地铁列车部件去了哪里？它们经过改造后又有什么新的作用？

近日，义顺市镇的组屋楼下安装了地铁座椅，供居民休息使用。原来，这些座椅是由旧的地铁列车部件改造而成的，要被丢弃的座椅能重新发挥作用了！

除了地铁座椅，旧地铁上的对讲机盖和照明盖可以用来种植物，为周围增添绿意；斜坡和公厕也会安装地铁扶手，让年长者或行动不便的居民使用。

居民们说，看到这些东西熟悉的地铁部件感到兴奋，也给组屋区增添了新的色彩。这一期，大头条编辑团队走入士林小学，了解学生对旧物重新利用的看法。

义顺市镇的組屋楼下安装了旧地铁的座椅，让这些旧物又拥有了新生命！

张瑄婷／士林小五

旧地铁座椅促进邻居关系

我很认同地铁座椅变成组屋楼下的座椅。因为它不但能让居民在提重物时有地方休息，也能促进邻居的感情。而且，地铁座椅是塑料做成的，不容易弄脏。

薛铉津／士林小五

动脑筋旧物就能焕然一新

我也常常重用家里的旧物。比如我曾经把旧衣服剪成小块，当成抹布，擦桌上的水渍，因为它们的吸水能力很强。

我也很想把旧衣物收集起来，缝成一张图案独特的被子。只要大家动一动脑筋，旧物就能焕然一新。

陈明希／士林小四

旧物重新利用是变废为宝

旧地铁座椅放在组屋楼下的做法我觉得是变废为宝。

我看过很多有创意的环保点子，比如有人把废弃的木块重新组装成木架子或把用过的塑料瓶改造成花盆。我学着用旧衣服改造成购物袋，好用又环保。